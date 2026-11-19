Sofía Gonet compartió parte de su estadía en Francia junto a su mamá y dejó ver la suite donde se hospedaron en el Palacio de Versalles. Entre detalles inspirados en la tradición francesa, ambientes conectados y una cuidada propuesta de interiorismo, la influencer mostró un entorno que conserva elementos históricos y una estética que remite a otra época sin perder confort. Cada ambiente destaca por su decoración clásica, con una arquitectura pensada para destacar el carácter del lugar.

La exclusiva suite donde se alojó Sofía Gonet y su mamá en el Palacio de Versalles

Sofía Gonet volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video desde el lugar donde se encuentra alojada junto a su mamá durante su paso por Francia. A través de sus redes sociales, la influencer mostró el interior de una exclusiva suite ubicada dentro del complejo del Palacio de Versalles. El recorrido permitió descubrir en detalle una propuesta decorativa inspirada en la tradición francesa y marcada por referencias históricas.

Sofía Gonet

“Me estoy hospedando en uno de los hoteles más lujosos de Francia adentro del mismísimo Palacio de Versalles y esta es la suite”, escribió junto al video. La suite se organiza a través de una serie de ambientes conectados entre sí que permiten diferenciar las áreas de recepción y descanso. La circulación fluida entre los espacios aporta amplitud visual y deja en evidencia una distribución pensada para combinar privacidad y comodidad. Desde el ingreso, cada sector mantiene una misma línea estética, con pequeños detalles que aportan identidad.

Uno de los elementos que más llamaron la atención de la habitación de Sofía Gonet es el empapelado toile de Jouy que recubre gran parte de las paredes. El clásico estampado francés aparece en tonos rosados y bordó sobre fondo claro, con escenas campestres y motivos inspirados en la tradición artística europea. Este recurso se complementa con molduras, boiseries pintadas en rosa empolvado y molduras decorativas que recorren los ambientes, reforzando una estética de los antiguos châteaux franceses.

Los pisos también acompañan la estética clásica del ambiente. En la recepción y en el dormitorio predomina la madera clara colocada en espiga, una técnica característica de las residencias históricas europeas. En contraste, el baño incorpora tonalidades terracota que aportan contraste y delimitan el área destinada al relax. La combinación de materiales genera continuidad sin perder personalidad en cada sector de la suite.

Livings clásicos y dormitorio elegante: La habitación de Sofía Gonet en el Palacio de Versalles

En la grabación que compartió en sus redes sociales Sofía Gonet, se observó que la suite cuenta con dos livings que comparten una misma impronta decorativa. Los espacios están equipados con sillones tapizados en tonos rojo oscuro, almohadones con estampados florales y mesas de madera tallada que funcionan como centro de reunión. Grandes ventanas permiten el ingreso de luz natural, potenciando la amplitud, y están acompañadas por cortinas estampadas que retoman la paleta cromática presente en el resto de la decoración.

La habitación de Sofía Gonet en el Palacio de Versalles

El dormitorio principal conserva la misma inspiración clásica. La cama de madera oscura se convierte en el punto focal del ambiente; se destaca un edredón blanco con detalles en tonos bordó. A su alrededor se observa mobiliario que refuerza el carácter tradicional, entre ellas un pie de cama tapizado, un sillón de líneas curvas y una butaca ubicada junto a una de las ventanas. Una chimenea decorativa con espejo enmarcado ocupa el centro de la pared principal, acompañada por pequeños cuadros que completan la composición.

Otro de los detalles que impresionaron a los seguidores de Sofía Gonet fue el baño. Allí se destaca una bañera exenta de estilo clásico, con patas ornamentales y grifería clásica. El espacio incorpora además una amplia mesada con espejo iluminado y elementos decorativos que mantienen la coherencia visual con el resto de la suite. Las tonalidades suaves de las paredes contribuyen a crear una atmósfera serena y equilibrada.

La habitación de Sofía Gonet en el Palacio de Versalles

Sofía Gonet mostró parte de la experiencia que vive junto a su mamá durante su estadía en Francia. La habitación del Palacio de Versalles en la que se hospedaron permitió descubrir una propuesta de interiorismo atravesada por el estilo tradicional y una decoración alineada con las tradiciones estéticas francesas. La combinación de mobiliario clásico y revestimientos ornamentales refleja una ambientación que conserva el espíritu del lugar y acompaña una forma de alojamiento donde cada ambiente mantiene una identidad propia.

VDV