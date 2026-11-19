Juan Manuel Ramírez acompañó a Marta Fort durante varios meses en una relación que despertó interés por el perfil reservado del empresario. Tras la ruptura, distintas declaraciones de la hija de Ricardo Fort sobre el vínculo volvieron a poner el foco en su nombre y en los negocios que lleva adelante en Uruguay, donde construyó una actividad que lo mantiene lejos de la exposición por la que es conocida la modelo argentina.

Lejos de las cámaras: El exitoso negocio de Juan Manuel Ramírez, el ex de Marta Fort

La reciente separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez volvió a poner el foco sobre la vida del empresario uruguayo que, hasta hace algunos meses, mantenía un perfil alejado de la exposición. La ruptura se produjo después de varios meses de relación y, en las últimas horas, la hija de Ricardo Fort compartió detalles sobre las diferencias que terminaron afectando el vínculo, según su versión.

Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort

El exnovio de la modelo tiene 28 años, es oriundo de Uruguay y reside en el departamento de Canelones. Actualmente, el empresario está vinculado al mercado de vehículos de alta gama, un rubro en el que desarrolla distintos negocios relacionados con la compra y venta de autos exclusivos. También se encuentra ligado a la comercialización de motos y motos de agua, una actividad que desarrolla desde hace años y que constituye el eje de su perfil.

Antes de que su nombre comenzara a aparecer en los medios por su relación con Marta Fort, Juan Manuel Ramírez mantenía un perfil bajo, totalmente apartado de las cámaras. Quienes seguían de cerca la historia destacaban su estilo reservado y su fuerte interés por el mundo automotor. Sus redes sociales revelan que los vehículos de alta gama forman parte central de su actividad laboral, mientras que el entrenamiento físico y los viajes también ocupan un lugar importante dentro de su rutina cotidiana.

Juan Manuel Ramírez, el exnovio de Marta Fort

Cabe destacar que la historia de la pareja comenzó de una manera poco convencional. El primer acercamiento se produjo durante una dinámica organizada en Blender, donde la hija de Ricardo Fort buscaba conocer posibles candidatos para acompañarla en un viaje. Entre los participantes apareció el joven uruguayo y, tras aquel contacto inicial, comenzaron a conocerse. Con el paso de las semanas compartieron viajes y encuentros hasta oficializar públicamente la relación.

Las declaraciones de Marta Fort y la polémica respuesta de Juan Manuel Ramírez tras la separación

Tras la confirmación de la ruptura, Marta Fort decidió hablar públicamente sobre los motivos que, según su visión, influyeron en el final de la relación. Durante una conversación con José María Listorti en el programa de streaming Blender at Night, la hija del fallecido empresario hizo referencia a las diferencias que existían entre ambos y aseguró que la situación económica fue uno de los temas que generó incomodidad dentro del vínculo.

Marta Fort y Juan Manuel Ramírez

“Yo entiendo que él no sea de este medio, no conozca bien la movida. También le sorprendía mucho mi pasar económico y se sentía inseguro por ese tema”, expresó. Cuando le consultaron si se trataba de una percepción propia, aclaró que era algo que habían hablado en la intimidad y agregó que el propio Juan Manuel Ramírez se lo había manifestado. “Puede pasar porque quizás no estaba acostumbrado a salir con una mujer como yo, con mi pasar, con mi realidad, con mi trabajo”, sostuvo.

Más adelante fue aún más específica al describir la dinámica que, según su relato, se había instalado en la relación: “Tenía que rebajarme un poco a su nivel y tenía que estar constantemente pendiente a cómo él se despertaba ese día”. Las declaraciones de Marta Fort derivaron en una respuesta pública de Juan Manuel Ramírez, quien eligió usar sus redes sociales para responder: “Sí, es verdad. Con Marta estamos separados. También quiero dejar en claro que muchas de las cosas que se están diciendo sobre mí no son ciertas”.

La respuesta de Juan Manuel Ramírez a los dichos de Marta Fort

En su comunicado, Juan Manuel Ramírez agregó que prefería mantener silencio “por respeto a quien fue mi pareja, a su familia y a lo que alguna vez compartimos”. Además, el exnovio de Marta Fort agregó un comentario sobre sus negocios: “Si estás en Uruguay y querés comprar y/o vender tu auto no dudes en llamarme! Si no lo tengo, te lo consigo y, si me lo querés vender te pago el mejor precio del mercado! Amor y paz".

VDV