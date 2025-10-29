Collares Reflectivos Guapetones: Protección nocturna con estilo para perros y gatos

CONTENTCARAS

¡Una nueva era de estilo y seguridad llegó al mundo petlover! Guapetones, la marca argentina que revolucionó la identificación de mascotas con QR digital, lanza sus esperados collares reflectivos para perros y gatos, pensados para esos paseos al atardecer, las aventuras nocturnas y las travesuras felinas bajo la luna.

¿Qué los hace tan especiales?

Estos collares no solo brillan (literalmente), también protegen. Están fabricados con una cinta reflectiva ultra resistente, forrada en microfibra suave, lo que los hace cómodos, livianos y seguros incluso para los más inquietos. Gracias a su detalle reflectivo 360°, aumentan notablemente la visibilidad de tu mascota en la oscuridad, reduciendo el riesgo de accidentes y facilitando que la vean desde cualquier ángulo.

GuapeCódigo incluido: perdidos ya no, gracias.

Como todos los productos Guapetones, estos collares incluyen un QR metálico grabado a láser con tecnología de identificación digital. Al escanearlo con cualquier celular, se accede a un perfil donde aparecen los datos de contacto de la familia y detalles relevantes de la mascota. Porque si se escapan (¡ojalá no!), queremos que vuelvan a casa lo antes posible.

Diseño Guapetonezco en cada detalle

Disponible en talles XS, S, M y L, cada collar mantiene la estética minimalista de la marca, con bordes reforzados, hebilla segura y colores neutros con acabado reflectivo moderno. Para gatos y perros mini, el talle XS fue pensado con cinta de 1 cm y diseño extra liviano.

¿A quiénes está dirigido?

Dueños que pasean de noche o viven en zonas poco iluminadas.



Gatos escapistas o callejeros que necesitan máxima visibilidad.



Mascotas negras, grises o de pelaje oscuro (¡invisibles de noche!).



Personas que buscan diseño funcional, sin sacrificar estética ni seguridad.



Guapetones lo vuelve a hacer.

Con este nuevo lanzamiento, la marca reafirma su compromiso con la innovación pet-tech, creando productos útiles, bellos y, sobre todo, pensados desde el amor y el respeto por nuestros compañeros de vida.

Guapetones 2615884710

CEO Nathaly Villamor 1126511226

www.guapetones.ar