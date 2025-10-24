Capri Beauty Studio, un amor compartido

CONTENT LIKE

Sofía, nos contabas que Capri Beauty Studio es un centro de estética integral unisex, pensado para brindar experiencias de calidad, adaptadas tanto a mujeres como a hombres. ¿Cómo surge este emprendimiento y cómo lograron concretarlo?

Capri siempre estuvo en mi cabeza. Como clienta, sabía perfectamente qué tipo de lugar quería, pero no lo encontraba en la zona. Faltaba ese espacio que reuniera todos los servicios con calidad, calidez y atención real.

Charlando con Clau, le conté mi idea y no dudó en sumarse. Ahí empezamos a soñar juntos, en serio y a darle forma. Sin tener nada aún: ni local, ni equipo, ni muebles, llamé a un abogado que trabaja conmigo en el estudio y le pedí que registre el nombre Capri Beauty Studio. Teníamos lo más importante: la idea.

En menos de un mes conseguimos el local ideal, entrevistamos a las profesionales y llegaron los muebles desde Rosario. Así empezó Capri: con una idea, confianza y muchas ganas de crear algo distinto.

¿Cómo es ser socios y pareja a la vez?

Siempre tuvimos claro que lo más importante es nuestra relación como pareja. Capri llegó como una idea compartida y, sin buscarlo, se convirtió en nuestro proyecto común. Trabajar juntos nos potencia y creemos que el secreto está en recordar que el verdadero éxito no está solo en lo profesional, sino en lo que construimos puertas adentro, en casa.

Capri es un reflejo de eso: un espacio cuidado, con amor y dedicación. Como todo lo que hacemos juntos.

¿ Qué servicios brindan?

En Capri ofrecemos un espacio pensado para el bienestar y la belleza de todos, adaptándonos a mujeres y hombres.

Contamos con:

Manicuría y pedicuría

Cosmetología facial

Aparatología corporal y facial

Masajes relajantes y descontracturantes

Maquillaje social y cursos de automaquillaje

Lash lifting y extensiones de pestañas

Depilación definitiva

¿Cuál es el diferencial de Capri?

Ofrecemos todos los servicios en un solo lugar, sin que tengas que ir de un lado a otro. Nuestra ubicación en un barrio residencial facilita el acceso y siempre hay lugar para estacionar, algo clave para quienes odiamos dar vueltas buscando lugar.

Combinamos practicidad, calidad y calidez humana para que cada visita sea cómoda y completa.

Capri Beauty Studio

Instagram: https://www.instagram.com/beautystudio.capri/

Agendapro: https://capribeautystudio.site.agendapro.com/ar

Whatsapp: 11-3010-0499

Dirección: Mariano Ezpeleta 499, Martínez, San Isidro.