CARA MEIER: NUEVA COLECCIÓN “CHIN CHIN”

En tiempos donde todo parece acelerarse, Cara Meier propone un alto en el camino. Su nueva colección, CHIN CHIN , no es solo una apuesta estética: es una declaración de principios. Una invitación a reconectar con lo esencial, con lo que nos reúne, con el brindis que celebra la vida misma.

Inspirada en el vino —símbolo universal de unión, rito y celebración, CHIN CHIN traduce en diseño la gratitud y la humanidad que nacen de compartir. Cada prenda evoca ese ciclo natural que va de la tierra al brindis: la cosecha, el reposo, el tiempo que transforma. Porque abrir una botella no es un gesto trivial: es abrir el corazón, dejar entrar la memoria, la promesa, la compañía.

La colección celebra la belleza del encuentro, tanto íntimo como colectivo. La mesa compartida, los silencios que hablan, las risas que sanan. Es una oda a los placeres simples y a la elegancia de lo cotidiano; un recordatorio de que festejar también es un acto de resistencia, de gratitud y de ternura.

Los diseños toman vida desde el viñedo: la textura de la uva, la geometría de los racimos, los tonos del atardecer sobre la tierra, el movimiento de las copas al chocar. Las estampas, protagonistas indiscutidas de la colección, narran historias silenciosas: la cosecha al sol, las manos que agradecen, los cuerpos que celebran. Cada prenda se convierte en una pieza poética, cargada de sentido y emoción.

CHIN CHIN viste a una mujer que sabe detenerse. Que honra los rituales cotidianos, que encuentra belleza en los vínculos y fortaleza en la sensibilidad. Esa mujer que celebra sin motivo o con todos los motivos, que brinda por lo vivido, lo perdido y lo que aún está por venir.

CHIN CHIN NO SOLO CUBRE EL CUERPO, LO CONECTA CON EL ALMA, CON LA HISTORIA Y CON EL INSTANTE SUSPENDIDO EN EL QUE LAS COPAS SE ALZAN Y EL TIEMPO, POR FIN, SE DETIENE PARA CELEBRAR..