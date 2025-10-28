“El verdadero éxito no depende de cuánto hacés, sino desde dónde lo hacés”

CONTENT LIKE

Contales a quiénes no te conocen, quién es Myriam Figueroa y cómo comenzaste con tu actividad

Soy emprendedora desde mi infancia: vendía galletas en la escuela, fui vendedora ambulante en mi ciudad natal, Santiago del Estero, y desarrollé mi primer negocio desde cero, mientras me formaba en la carrera de Comunicación Social.

En Buenos Aires trabajé como vendedora ambulante mientras cursaba mi formación como Consultora Psicológica, financiando mi educación y adquiriendo herramientas que luego aplicaría en mi trabajo con emprendedores.

Hace más de 15 años que trabajo con mujeres, facilitando espacios de crecimiento personal y profesional. Comencé liderando Círculos de Mujeres, encuentros de conexión profunda que me enseñaron el poder transformador de la sororidad y el trabajo colaborativo.

¿Cómo fue tu recorrido profesional?

Al llegar a Estados Unidos, y en mi proceso de reinvención profesional, uní mi experiencia y asumí un rol activo en la organización El Poder de Ser Mujer, además de cofundar en Washington D.C. el programa Emprende Mujer, enfocado en fortalecer el liderazgo y la independencia económica de mujeres inmigrantes latinoamericanas. Acompañar a tantas mujeres a transformar sus ideas en negocios reales y sostenibles consolidó mi propósito: canalizar mi experiencia emprendedora para ayudarlas a despertar su potencial.

En este recorrido, también he impartido talleres a cientos de emprendedores, compartiendo estrategias clave de comunicación digital para potenciar el posicionamiento, la visibilidad y el crecimiento sostenible de sus proyectos.

¿Quiénes recurren a vos y, a quiénes podés ayudar?

Hoy acompaño a emprendedores conscientes a convertir ideas en proyectos sólidos, superando bloqueos, inseguridades y miedos a emprender. Mi enfoque combina coaching, psicología, comunicación digital y meditación, integrando estrategia y autoconocimiento. Creo firmemente que el éxito empresarial se construye desde el equilibrio interno: no se trata solo de crecer, sino de crecer con sentido y coherencia.

¿En qué consiste una consulta?

En mis consultorías y mentorías realizo diagnósticos integrales que consideran tanto la estructura del negocio como el estado emocional del emprendedor. Incorporo meditación guiada para fomentar claridad mental, enfoque y bienestar. La salud emocional, especialmente durante los primeros años de un negocio, es un factor clave para el éxito.

Es una propuesta interesante para quienes buscan orientación y acompañamiento… ¿qué más podés contarnos, para cerrar?

Actualmente impulso Conectadas, una plataforma de contenidos, eventos y comunidad de emprendedores conscientes que integra educación digital, bienestar emocional y espiritual. Mi visión es consolidar una nueva cultura de negocios, más humana, colaborativa y con propósito. Lo que me distingue es cómo integro el Ser interior y estrategia empresarial en cada proceso, transformando estrés y autoexigencia en claridad, propósito y bienestar. Aprendí que la productividad con sentido nace del equilibrio: el verdadero éxito no depende de cuánto haces, sino desde dónde lo haces. El desarrollo de proyectos exige compromiso, pero también autocuidado; el descanso, la familia y la calidad del tiempo son parte del éxito. Un negocio sostenible comienza por un emprendedor en equilibrio.

Myriam Figueroa - Coach de Emprendimiento Consciente | Consultora Psicológica | Fundadora de Conectadas

www.myriamFigueroa.com

[email protected]

Whatsapps: +1 202.697.3210

IG: @MyriamFigueroaok

Facebook: Myriam Figueroa