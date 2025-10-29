Los mitos y verdades sobre patentamientos y transferencias de autos

CONTENTCARAS

¿Qué es el patentamiento y por qué es obligatorio?

El patentamiento es el trámite que convierte a un vehículo nuevo en “legal” para circular en la vía pública. Incluye la asignación de la patente (la chapa patente única e irrepetible) y la entrega de la cédula verde. Sin este paso, el auto no puede circular.



En Argentina, este trámite es obligatorio y debe realizarse antes de retirar el vehículo del concesionario.

Y acá está la gran diferencia: mientras que muchos creen que es un proceso lento o burocrático, en Project Cars contamos con un equipo de gestores especializados que resuelven todo en menos de 72 horas, asegurando que el cliente pueda disfrutar de su vehículo sin demoras ni complicaciones.

Transferencia de un auto usado: lo que todos preguntan

La transferencia es el trámite que formaliza el cambio de titularidad de un auto usado. Mucha gente se preocupa por la seguridad de la operación: ¿cómo me aseguro de que el auto no tenga deudas o problemas legales?

La respuesta está en el informe de dominio y el formulario de infracciones (F13), que revelan si el vehículo tiene deudas, inhibiciones, prendas, embargos o cualquier tipo de gravamen registral. Son la clave para una compra segura.

En Project Cars damos un paso más: realizamos un análisis exhaustivo de cada vehículo que compramos o tomamos en parte de pago. De esta manera garantizamos que, al momento de transferir, el proceso sea rápido, eficaz y sin ningún retraso operatorio por infracciones de tránsito o patentes adeudadas. Esta seriedad y profesionalismo nos permiten brindar tranquilidad absoluta tanto a quien compra como a quien vende.

¿Qué impuestos y gastos se deben contemplar?

Este es uno de los temas más consultados. Además del precio del vehículo, el comprador debe tener en cuenta:

- Aranceles del Registro Automotor.

- Impuesto de sellos (según la jurisdicción).

- Alta de patente provincial o municipal dependiendo del año de rodado.

- Gastos de escribanía (certificaciones, legalizaciones y sellos)

- Verificacion policial

¿Cuánto tardan estos trámites?

Un mito común es que los trámites de patentamiento y transferencia son eternos.

En Project Cars demostramos lo contrario: gracias a nuestro equipo de trabajo, los trámites se vuelven ágiles, simples y sin complicaciones.

En la gran mayoría de los casos logramos resolver todo en 48 a 72 horas hábiles, y en operaciones más sencillas incluso en el mismo día, para que el cliente pueda disfrutar de su vehículo cuanto antes.

La experiencia Project Cars

Entendemos que, para la mayoría, estos trámites suelen percibirse como algo pesado o confuso. Por eso, en Project Cars nos propusimos un objetivo muy claro: que cada cliente viva un proceso rápido, claro, seguro y accesible.

Nuestro equipo especializado acompaña en cada instancia, ocupándose de todos los detalles para que la compra se transforme en una experiencia positiva de principio a fin.

Al final del camino, buscamos que quienes nos eligen no solo se lleven un vehículo, sino también la seguridad, la comodidad y el entusiasmo de haber confiado en una agencia que hace las cosas más simples. Por lo cual, en la mayoría de las ocasiones, esos clientes vuelven para sus próximas compras o renovaciones de unidades y a la vez, recibimos clientes en recomendación por parte de los mismos

Consejos finales para una compra sin problemas

1. Verifica siempre la documentación antes de firmar.

2. Asegurate de comprar en un lugar confiable y de buena reputación.

3. Pedí asesoramiento en la agencia.

4. No entregues dinero sin confirmar que el auto puede transferirse.

En resumen

El patentamiento y la transferencia son trámites inevitables, pero mucho más simples de lo que la mayoría cree. Con información clara y el acompañamiento de una agencia que se ocupa de todo, como Project Cars, el proceso se convierte en un paso más hacia el disfrute de un nuevo vehículo, ya sea 0 km o usado.

“No se dejen intimidar por los trámites. Con la información correcta y el acompañamiento adecuado, la experiencia es mucho más simple de lo que parece. Y, como si fuera poco, en Project Cars siempre estamos para hacerlo todavía más fácil.” Alan Moreira Alves, dueño de Project Cars

@project_cars_46 Instagram

@projectcars46 TikTok

011-2786-1342 WhatsApp

Soler 578, Ituzaingo Centro