Cómo adaptar tu maquillaje a la nueva temporada Primavera- Verano

El invierno está llegando a su fin, y con él se van los días de piel seca, bases pesadas y tonos oscuros. La primavera nos invita a renovarnos, y eso también se refleja en nuestro maquillaje. ¿Cómo hacer la transición de manera inteligente y sin vaciar el neceser? Te cuento todo lo que necesitás saber.

1. Revisá tu piel antes de maquillar

Después del frío, muchas pieles quedan opacas, deshidratadas o sensibles. Es clave sumar una "limpieza suave" y una buena hidratación, incluso si tenés piel mixta o grasa. Recuerda que una piel equilibrada mejora el acabado del maquillaje.

2. Dejá atrás las bases pesadas

Los días más templados permiten usar productos más livianos. Cambiá las bases densas por "skin tints", BB creams, bases ligeras o incluso protectores solares con color, que te ayudarán a unificar sin sofocar la piel. Además, dejan un acabado más fresco y natural.

3. Rubores y labios con color

Los tonos tierra y borgoña del invierno dan paso a los rosados, durazno y corales. Incorporá rubores en crema y labiales con acabado jugoso para un look más primaveral.

4. Iluminá sin brillar de más

Aprovechá la luz natural de la primavera y sumá iluminadores sutiles en puntos estratégicos (pómulos, lagrimal, nariz). Evitá los de partículas gruesas o demasiado metálicos, que pueden recargar el look.

5. Sombras suaves o toques pastel

Si te animás a un cambio, incorpora sombras en tonos lilas, rosados o melocotón. Son perfectos para esta etapa y realzan la mirada sin necesidad de delineados pesados.

¿Querés aprender más trucos y sacarle el máximo provecho a tu kit? Si estás en Formosa, te invito a mis clases personalizadas de automaquillaje. Vas a descubrir que, con las herramientas adecuadas y un poco de técnica, podés lograr resultados increíbles.

CONTACTOS

Instagram: @christedylon.makeup

Tiktok: @christeldylon.makeup

Whatsapp: +543704 048027

Créditos Fotografía @ivancaceres.foto