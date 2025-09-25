Misará: un hogar creativo que une diseño, moda y alma

CONTENTCARAS

A Misará lo defino como “un lugar con alma, donde cada objeto y cada prenda cuenta una historia”. En Misará conviven más de 13 diseñadoras emergentes, que encuentran aquí no solo un punto de venta, sino una comunidad que potencia sus talentos y los conecta con el público. Es un lugar donde el talento local se encuentra con las personas que buscan algo original, que se diferencie en su diseño.

Ahora, Misará se prepara para una nueva etapa: un espacio más amplio, luminoso y cálido, pensado como una casa antigua restaurada donde diseño, deco y moda conviven con un rincón de café. La idea es que las clientas no solo pasen, sino que vivan la experiencia: elegir una prenda, inspirarse en un objeto de decoración y quedarse a compartir una charla.

Lo que nos diferencia con otros locales de la zona es la exclusividad del diseño. En nuestro local pueden encontrar desde una prenda, una vela, una agenda, accesorios, todo creado por diseñadores de la zona y lo que nos emociona profundamente es que, en el último tiempo, diseñadores de la ciudad de Buenos Aires también han elegido nuestro espacio para mostrar sus diseños, porque descubrieron en esta casa creativa el entorno que soñaban para sus piezas únicas.

Con este nuevo formato, Misará se consolida como un hogar creativo que refleja la esencia de lo hecho con amor, donde cada detalle tiene un propósito y cada visita se convierte en un momento especial.

Si tuviera que volver a elegir, sin dudarlo elegiría nuevamente crear Misará porque este espacio no solo me pertenece a mí: lo construimos entre todas, diseñadoras y clientas, con cada charla, cada prenda elegida y cada momento compartido.

Misará es la prueba de que cuando los sueños se unen con la pasión y la comunidad, nace algo que tiene alma y que nos abraza a todos los que pasamos por aquí. el principal objetivo de este espacio siempre va a hacer darle una vidriera, un lugar a diseñadoras locales y de otras provincias para que puedan dar a conocer su producto más allá de su presencia en las ferias o showroom. Creo que hay mucho talento en el país y pocos espacios donde se pueden mostrar. El que diseña y tiene la creatividad de diseñar con pasión e historia, no siempre tiene el tiempo o los recursos para tener su local y ofrecer sus productos. Misará es un lugar para ellos.