TIPS PARA CUIDAR TU VEHÍCULO DESDE EL MINUTO CERO

¿Sabías que hace falta pulir un vehículo 0km?

Protegé tu 0km desde el primer día: consejos y recomendaciones de Temperley Garage

Comprar un vehículo 0km es uno de esos momentos que generan alegría y orgullo. En Temperley Garage sabemos lo especial que es subirse por primera vez, sentir el olor a nuevo y ver la pintura impecable. Sin embargo, también sabemos algo que muchas personas desconocen: desde el momento en que el auto sale de la concesionaria, comienza a exponerse a factores que pueden afectar su estética y su valor con el paso del tiempo.

Nuestro objetivo es ayudarte a mantener ese estado perfecto, y por eso queremos contarte por qué proteger tu vehículo con un tratamiento profesional no es un lujo, sino una inversión inteligente.

¿Por qué es importante proteger un auto 0km?

Es muy común escuchar la frase: “Si el auto es nuevo, no hace falta hacerle nada todavía”. La realidad es que esto es un error. Aunque parezca increíble, los autos no siempre llegan en perfectas condiciones. Durante el proceso de fabricación, traslado y entrega, la pintura puede acumular partículas contaminantes y presentar pequeñas imperfecciones invisibles a simple vista.

Además, una vez en la calle, la carrocería queda expuesta a factores como:

Rayos UV que desgastan la pintura.

Lluvias ácidas y polución urbana.

Excrementos de aves y resinas de árboles, que son altamente corrosivos.

Lavados incorrectos que generan microarañazos.

Cuando trabajamos sobre un auto 0km, nos aseguramos de crear una barrera protectora que lo defienda de estos daños y mantenga su brillo por mucho más tiempo.

Nuestros tratamientos recomendados

En Temperley Garage contamos con diferentes tratamientos, según la necesidad y el uso que le vayas a dar a tu vehículo:

Tratamiento cerámico:

Ideal para quienes buscan máxima protección y brillo. Crea una capa ultra resistente que dura hasta 24 meses, con efecto hidrofóbico que repele el agua y la suciedad. Además, facilita la limpieza y reduce la fricción durante el lavado.

Protección acrílica:

Una opción muy efectiva para los primeros meses de uso. Brinda protección y realza la estética, siendo ideal para quienes desean un mantenimiento intermedio antes de aplicar un cerámico.

PPF (Paint Protection Film):

Esta es la opción más completa. Se trata de una lámina transparente de poliuretano que se coloca sobre la pintura, protegiéndola de impactos físicos como piedras o rayones leves. Lo mejor: se auto regenera con el calor, recuperando su estado original ante pequeños daños.

Cada vehículo es único, y por eso nuestro trabajo comienza con un diagnóstico personalizado. Nos encanta asesorar a nuestros clientes y brindarles la mejor alternativa según sus necesidades.

Tips que siempre compartimos con nuestros clientes

Actuá rápido: cuanto antes protejas tu vehículo, mejores serán los resultados. Elegí profesionales: no todos los productos ni técnicas son iguales. Trabajar con materiales de calidad y personal capacitado es fundamental. Lavado seguro: incluso con protección, la forma en que laves tu auto influye mucho. Usá guantes de microfibra, productos neutros y dos baldes para evitar rayones. Mantenimiento periódico: revisá el estado de la protección y, si es necesario, realizá retoques para conservarla intacta. No subestimes los detalles: piezas como ópticas, plásticos y llantas también necesitan cuidados especiales.

Estos consejos marcan la diferencia entre un auto que se mantiene impecable por años y uno que se deteriora rápidamente.

El mito del 0km “intocable”

Muchos clientes llegan a nuestro taller pensando que su auto, por ser nuevo, está perfecto. La verdad es que incluso antes de retirarlo de la concesionaria, muchas veces ya tiene microarañazos debido a lavados rápidos y poco cuidados.

Por eso, trabajar sobre una superficie nueva y en buen estado es la situación ideal: se logra una protección más efectiva y duradera. Siempre les decimos a nuestros clientes que proteger el auto desde el primer día es como ponerle un seguro visual, porque la pintura se mantiene como recién salida de fábrica.

Beneficios a largo plazo

Cuando invertís en un tratamiento profesional, no solo estás cuidando la estética. También estás ganando tranquilidad y ahorrando dinero a futuro:

Mayor valor de reventa: un vehículo cuidado se vende más rápido y a mejor precio.

Menos tiempo y productos en el lavado: la suciedad no se adhiere con facilidad.

Protección contra factores inevitables: sol, lluvia, contaminación, piedritas y más.

Satisfacción personal: ver tu auto siempre impecable es un placer que vale la pena.

Nuestro compromiso en Temperley Garage

En nuestro taller, ubicado en Turdera, trabajamos con procesos minuciosos y productos premium, tanto nacionales como importados. Nos enfocamos en cada detalle, desde la preparación de la superficie hasta el acabado final.

Nos encanta compartir nuestros conocimientos, por eso también capacitamos a nuestros clientes en cómo mantener los resultados con técnicas y productos adecuados. Sabemos que cuidar un auto no es solo un trabajo, es una pasión que compartimos con cada persona que nos elige.

Te invitamos a visitarnos

Si querés que tu 0km se mantenga impecable y protegido, te esperamos para asesorarte personalmente.

Dirección: Segurola 1160, Turdera, Buenos Aires

WhatsApp: +54 11 3488 4258

Instagram: @temperleygarage

Web: www.temperleygarage.com

Cuidar tu vehículo desde el primer día es una decisión que vas a agradecer siempre. En Temperley Garage, tu auto recibe la protección y el cuidado que merece.