Momentos de angustia y dolor está atravesando Wanda Nara tras la lesión que sufrió su hija Francesca en su muñeca y parte de su mano que la obligó a dejarla inmovilizada mediante la colocación de un yeso. Al parecer, la primogénita de Mauro Icardi habría tenido un accidente doméstico por el cual tuvo que ser asistida por médicos y traumatólogos.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores y aquellos que tienen cariño por la niña, la empresaria compartió una historia en su cuenta personal de Instagram donde mostró a su cuarta hija con la mano averiada y en compañía de su hermano mayor, Valentino López.

Valentino López y Francesca Icardi | Instagram

Wanda Nara llevó tranquilidad a sus fanáticos

En medio de su ajetreada agenda laboral, Wanda Nara lleva adelante sus labores como madre, incluso, en los momentos más críticos de la crianza. Tal y como es su costumbre, todo quedó registrado en la famosa red social de la camarita donde la conductora de MasterChef Celebrity se fotografió con Valentino López y con Francesca Icardi, quien lucía su mano izquierda recién enyesada.

“Todo va a estar bien. Los amo”, escribió la polifacética empresaria mientras sigue de cerca el crecimiento y el desarrollo de sus cinco hijos. Si bien este imprevisto corresponde a una circunstancia de la vida de un niño, lo cierto es que la rápida intervención de los médicos hizo que no pase a mayores. En otra instantánea, se lo puede ver al más grande del clan López-Nara abrazar y besar en la cabeza a la pequeña Francesca como sinónimo de una hermandad.

Wanda Nara junto a Valentino y Francesca | Instagram

Sin dar detalles de la lesión y en medio de las grabaciones de Love is Blind, la Bad Bitch dejó en claro que el amor y la unión de su familia es clave para afrontar las adversidades que se presentan en el cotidiano. Asimismo, en reiteradas oportunidades, la expareja del futbolista del Galatasaray dejó entrever la complicidad de sus herederos y el lazo inquebrantable que hay entre ellos.

Con el corazón afligido por el dolor de Francesca a causa de la fractura, Wanda filmó el camino de regreso al Chateau Libertador mientras transitaba por la autopista. En el registro audiovisual, que tenía un emoji de corazón vendado como sinónimo de curita al alma, la nominada a los Premios Martín Fierro por mejor labor en conducción cantó Perfect de Ed Sheeran con tono nostálgico. Para desdramatizar, la lesionada hizo aparecer su mano averiada lo que generó las risas de su madre.

Wanda Nara aprovecha la visibilidad que le dan las redes sociales para acercar a sus seguidores y fanáticos a los pormenores de la vida cotidiana para compartir los desafíos que se enfrenta día a día como madre de cinco hijos de distintas edades a los cuales asiste y acompaña ante cualquier circunstancia que se presente.

NB