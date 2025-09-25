Fashion Wine Fest: Moda y Vino en un encuentro único

CONTENTCARAS

El Fashion Wine Fest se realizó en Bodega La Caroyense, en Colonia Caroya Córdoba. Reunió en un mismo escenario lo mejor de la moda, el vino y la gastronomía, en un evento que trascendió el concepto tradicional de desfile. Con degustaciones de vinos de alta gama, asado criollo, espacios de networking, stands de marcas y una puesta en escena única, la experiencia combinó glamour y cultura cordobesa, reuniendo a modelos de diferentes provincias, como Córdoba, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, etc.

La diseñadora correntina Nadia Fernández dijo presente con su colección OBSESSION, una cápsula que celebra la audacia y el deseo, con botas, bucaneras, totebags y billeteras hechas a mano como protagonistas. Los tonos Malbec, chocolate y negro charol se mezclaron con el infaltable animal print y los acentos en naranja y rojo metalizado, colores estrella de la temporada primavera-verano.

El invitado especial fue el reconocido modelo y conductor Hernán Drago, encargado de la presentación de la pasarela y de aportar su sello de elegancia al evento.

Próximamente, Nadia Fernández estará presente en Moda Visión Latinoamérica, donde fue nombrada Coordinadora Argentina y también participará con sus colecciones, llevando su estilo único a un escenario internacional.

Fuego a cada paso.

Contacto: @nadiafernandezshoes

@nadiafernandez2007