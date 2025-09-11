Cómo preparar tu cabello para el verano

contentcaras

1. Protegé tu cabello del calor

A fin de año abundan las fiestas, reuniones y eventos que nos tientan a usar planchitas, bucleras o secadores. El problema: todas estas herramientas pueden dañar seriamente tu cabello.

La solución: usá siempre un protector térmico de buena calidad. Aplicalo sobre el cabello húmedo antes de secar y peinar. Así vas a disfrutar de tus ondas o lacio perfecto sin comprometer la salud de tu pelo.

2. Decile “no” a los rayos UV

Al igual que la piel, el cabello también sufre la exposición al sol. Los rayos UV resecan, debilitan y apagan el color. Hoy existen productos específicos que funcionan como un bloqueador solar capilar: aplicalos antes de salir de casa y protegé tu melena igual que cuidás tu piel.

3. Cuidalo del agua de mar y la pileta

La sal y el cloro son grandes enemigos de un pelo saludable. Lo ideal es lavarlo a diario con un shampoo y acondicionador libres de parabenos, siliconas y sulfatos. Este tipo de fórmulas son más suaves y cuidan la fibra capilar sin agredirla.

4. Tratamientos que marcan la diferencia

Además de los cuidados en casa, lo mejor es complementar con tratamientos profesionales. Un baño de crema semanal en la peluquería puede hacer maravillas, pero si necesitás espaciarlo, podés optar por opciones más profundas como el botox capilar o la nanoplastia.

¿Por qué hacerlo en la peluquería? Porque los profesionales sabemos diagnosticar qué necesita tu cabello:

Hidratación (agua) cuando está seco.



Nutrición (aceites) para combatir el frizz.



Detox cuando hay exceso de residuos o contaminación.



Los tratamientos como botox o nanoplastia son ideales para cabellos con frizz, ásperos, que se enredan fácilmente o se quiebran solos. Aportan suavidad, cuerpo y un acabado natural sin dañar la fibra.

Tip final: No esperes al verano para empezar. Vení en primavera a preparar tu cabello y asegurate de disfrutar la temporada con una melena sana y radiante.

