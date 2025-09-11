HABLEMOS DE PIEL SENSIBLE

contentcaras

Un buen cosmético para pieles sensibles debe cumplir 2 objetivos principales; evitar la irritación y tratar la reactividad cutánea.

Los PRINCIPIOS ACTIVOS (ingredientes)que se deben utilizar para evitar las molestias en este tipo de piel son; extractos de plantas como, la manzanilla, caléndula, castaña de indias, entre otros. Sustancias hidratantes ya que suele estar deshidratada, como la avena, la soja y la urea que esta naturalmente en la piel (FNH).

Menos, es más, utilizar productos con pocos ingredientes ya que de esta forma vamos a evitar posibles reacciones inesperadas, en lo posible que No contengan colorantes, Ni perfumes.

Pero como hacemos para tratarla en casa en el día a día.

A la hora de elegir productos optar por los diseñados especialmente para pieles sensibles, hipoalergénicos y no comedogénicos. Es aconsejable seguir con la elección del producto correcto ya que así evitamos posibles nuevos irritantes para la piel.

Evitar el uso de productos con detergente o utilizar a la mitad, realizarse duchas tibias en lugar de muy calientes y humectar inmediatamente después, con el producto adecuado.

Se recomienda una sesión de limpieza profesional en donde además de limpiar la piel, se aplican sueros, ampollas y productos calmantes que disminuyan las rojeces, irritación y las molestias que tiene este tipo de piel.

