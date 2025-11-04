Coraliña Juegos presenta KUDI, su nueva cápsula de camas Montessori: diseño, autonomía y amor en cada detalle

CONTENTCARAS

Y ahora, da un nuevo paso con el lanzamiento de KUDI, su exclusiva cápsula de camas Montessori: una línea que refleja a la perfección su filosofía de respetar los tiempos de cada niño, fomentar la independencia y ofrecer espacios llenos de amor y armonía.

KUDI significa “crecer acompañado”. Cada línea, cada material y cada detalle están pensados para brindar seguridad, belleza y autonomía, tres pilares fundamentales en la mirada de Coraliña sobre la infancia.

En esta edición especial, el diseñador Iván Morale participó aportando su mirada y creatividad en los diseños, logrando piezas únicas que combinan funcionalidad, estética y calidez artesanal.

Dormir, crecer y soñar a su ritmo

Las nuevas camas Montessori de la cápsula KUDI fueron diseñadas para que los chicos puedan subir, bajar y explorar su propio espacio sin ayuda, fortaleciendo la autonomía desde los primeros años.

Con una estructura baja, firme y segura, cada cama invita al descanso libre y al juego simbólico, convirtiendo el dormitorio en un lugar de descubrimiento y contención.

Fabricadas con madera maciza, terminaciones suaves y diseño artesanal, estas camas no solo son funcionales, sino también piezas decorativas que transforman cualquier habitación en un refugio cálido y natural.

“Queríamos crear una cápsula que acompañe a las familias que eligen criar con respeto y libertad —explican desde Coraliña—. Cada cama está hecha con amor y pensada para que los niños se sientan seguros, capaces e independientes.”

Diseño con propósito: más que un mueble, una filosofía de vida

El espíritu Montessori está presente en cada detalle: camas que invitan al movimiento, que respetan la escala del niño y lo ayudan a conectar con su entorno.

Lejos de las estructuras tradicionales, KUDI promueve un descanso consciente, donde el niño puede decidir cuándo acostarse o levantarse, fortaleciendo su confianza y sentido de pertenencia.

Además, el diseño se adapta a diferentes estilos de decoración: líneas simples, tonos neutros y materiales naturales que combinan con ambientes modernos, nórdicos o boho.

Cada pieza está creada para perdurar, crecer junto al niño y acompañar la transición desde la cuna hacia una nueva etapa llena de descubrimientos.

El universo Coraliña: juego libre, movimiento y aprendizaje

Además de esta nueva cápsula, Coraliña continúa ofreciendo muebles y juegos Montessori-Pikler: triángulos, rampas, torres de aprendizaje y estructuras motrices que invitan al movimiento libre y a la exploración segura.

Todos los productos son diseñados y fabricados en Córdoba, con materiales nobles y procesos responsables, priorizando la calidad y la seguridad.

Con una impronta cálida, artesanal y pedagógica, Coraliña Juegos se ha convertido en una marca de referencia para familias, jardines y espacios educativos que buscan productos bellos, duraderos y llenos de propósito.

Desde Villa María hacia todo el país

Con base en Villa María, Córdoba, Coraliña realiza envíos a todo el país y ofrece venta por mayor, acompañando a proyectos que comparten su mirada sobre la infancia: libre, activa y feliz.

Su nueva cápsula KUDI es una invitación a rediseñar el descanso infantil con muebles que inspiran calma, autonomía y belleza.

Porque crecer también es un arte, y en Coraliña, cada mueble cuenta una historia hecha de juego, amor y diseño.

Instagram: @coralina.juegos

WhatsApp: +54 9 3534 177167