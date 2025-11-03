Guillermo Francella suma un nuevo enemigo, Raúl Rizzo lo hundió de la peor manera: “No tiene talento”

Durante una entrevista en Mitre Live, Raúl Rizzo apuntó directamente contra Guillermo Francella, dejando en claro su desacuerdo con las declaraciones del protagonista de Casados con hijos sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. El artista, conocido por su fuerte defensa de la cultura nacional, no dudó en salir al cruce y marcar su postura frente a lo que considera una desvalorización del trabajo artístico local.

“Nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural. El INCAA ya es solo un sello, no existe más con el rol que tenía. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dijo Francella”, comenzó diciendo Raúl Rizzo, visiblemente molesto. Con su tono habitual y sin vueltas, dejó en claro que no comparte la mirada del actor respecto a la producción cinematográfica argentina.

La dura crítica de Raúl Rizzo a Guillermo Francella

Lejos de quedarse en una crítica institucional, Raúl Rizzo fue más allá y apuntó de lleno contra el trabajo actoral de Francella: “No me gusta Guillermo Francella como actor, es eficaz pero no talentoso. Hay otros intérpretes que respeto mucho más, como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá o Pepe Soriano”, disparó, marcando una fuerte diferencia artística con su colega.

El actor también cuestionó el tipo de cine que Guillermo Francella representa, señalando que el teatro y el cine comercial “se nutren del independiente, de la gente que se forma ahí”. Y fue aún más contundente: “Que no le guste algo no garantiza nada, debería disfrutar su éxito y dejar de joder”. Con estas palabras, dejó en claro que el éxito comercial no necesariamente es sinónimo de calidad artística.

Raúl Rizzo apuntó contra el cine comercial

Raúl Rizzo no se limitó a criticar el trabajo de Francella, sino que además puso sobre la mesa una discusión de fondo sobre el rol del arte y las políticas culturales en la Argentina: “No entiendo por qué habla de otros que la pelean para hacer cine. Él no puso ese dinero, y no todas sus películas son estupendas. Que no se sienta tan ofendido”, agregó.

Con su estilo frontal, Raúl Rizzo volvió a ser noticia y a encender el debate entre el cine independiente y el cine comercial. Mientras Guillermo Francella continúa siendo una de las figuras más queridas y exitosas de la pantalla, las palabras de su colega volvieron a dividir opiniones y reavivar viejas tensiones dentro del mundo de la actuación.