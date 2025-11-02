Horóscopo mensual de noviembre: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodíaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo mensual para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Aries

Carta del Tarot: El Sol

Noviembre es tu mes para brillar como nunca, Aries. Saldrás mínimo dos veces de viaje y materializarás lo que pienses con tu poderosa mente. Tus días clave de doble suerte: 2, 4, 7, 11, 13, 20, 21, 27, 28, 29 y 30. Ideales para cambiar de trabajo, invertir en casa o coche, empezar un negocito propio o tramitar pasaporte/visa.

Mejor día de la semana: Viernes.

Números mágicos: 02, 09 y 17 (7 golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Salud: Cuidado con riñones, vejiga, infecciones urinarias, páncreas o vesícula. Toma más líquidos, ve al urólogo y adopta una mascota para caminar. Mejora alimentación y ejercicio.

Trabajo y dinero: Dos contratos jugosos: uno del extranjero y otro local, con mejores ingresos. Toma cursos de ventas, liderazgo o IA.

Amor: Compatible con Cáncer, Leo y Capricornio. Si en pareja, embarazo en puerta; si soltero, se acercan con estabilidad. Cierra el pasado tóxico.

Mensaje: Muévete, hazte notar (nuevo look, perfume), sé honesto y positivo. El Arcángel Miguel te libera de lo negativo y protege de envidias/brujerías. ¡Sorpresa en trabajo o negocios!

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Tauro

Carta del Tarot: El Ermitaño

Sales del retraimiento para reinventarte, Tauro. Mes de fuerza laboral, felicidad y triunfo. Viajes: 2-3 veces. Tramita papeles extranjeros o migración.

Mejor día: Lunes.

Días clave: 4, 5, 7, 12, 15, 19, 22, 27 y 30.

Números mágicos: 10, 21 y 26 (4 golpes de suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Salud: Problemas hormonales, tiroides, quistes o próstata. Mantén niveles óptimos para ánimo.

Trabajo y dinero: Dos trabajos o negocito extra (prepárate para diciembre). Invitación a competencia deportiva. Sorpresa económica grande; invierte en casa/muebles. Cambia celular.

Amor: Compatible con Sagitario, Virgo y Capricornio. Cuidado con divorcios/traiciones si en pareja.

Mensaje: Espíritu vagabundo: viaja, camina, innova. Contacto con naturaleza. El Arcángel Gabriel trae mensaje/contrato y quita energías negativas. Vístete elegante.

Tauro

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Géminis

Carta del Tarot: As de Oros

Géminis, noviembre será un mes exitoso de crecimiento laboral y magia del dinero. Tendrás uno o dos viajes este mes por trabajo o para disfrutar con tu familia.

Mejor día: Miércoles.

Días clave: 3, 6, 9, 12, 15, 20, 21, 23 y 29.

Números mágicos: 03, 05 y 32 (6 golpes de suerte).

Colores: Blanco y verde.

Salud: Tendrás un mes de angustia. Relaja, medita, duerme. Come sano; cuidado caídas en deporte.

Trabajo y dinero: Ofertas de empresas (extranjero/competencia) para 2026. Oportunidades en moda/estética. Compra ropa, reloj, perfume.

Amor: Compatible con Escorpión, Libra y Acuario. Gran amor con matrimonio/estabilidad. Si en pareja, embarazo bendito.

Mensaje: Desconfía de envidiosos. Rituales protegen x10. Sana mente con médico. El Arcángel Miguel te hace auténtico, quita brujerías y llena de victoria. Usa perfume de sándalo y una vela roja.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Cáncer

Carta del Tarot: La Templanza

Cáncer, este mes será ideal para proyectos nuevos, asociaciones y compra de casa o departamento. Piensas en legado.

Mejor día: Jueves.

Días clave: 2, 3, 7, 10, 11, 14, 19, 21, 27 y 30.

Números mágicos: 07, 15 y 19 (4 golpes de suerte).

Colores: Naranja y amarillo.

Salud: Sentirás algunos dolores en la cadera, espalda baja, huesos. Ejercicio con precaución.

Trabajo y dinero: Cierres de contratos, ventas. Estudia arte o comunicaciones.

Amor: Compatible con Escorpión, Piscis y Aries. Boda o embarazo familiar. Amores pasados buscan, pero no regreses.

Mensaje: Arregla la casa para Navidad. El Arcángel Rafael cura todo y abre éxito.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Leo

Carta del Tarot: El Sol (explosión mágica)

¡Mes para hacerte millonario! Crecerás económicamente y debés reinventarte. Leo, tendrás la oportunidad de hacer 2 o 3 viajes durante noviembre.

Mejor día: Martes.

Días clave: 2, 7, 11, 13, 15, 19, 20, 22, 25 y 30.

Números mágicos: 13, 24 y 30 (5 golpes de suerte).

Colores: Rojo intenso y blanco. Salud: Piel, cabello, vista, garganta. Cambios de tiempo. Cuidado caídas.

Trabajo y dinero: Habrá cambios laborales y conocerás a gente poderosa.

Amor: Pasional con amores nuevos o prohibidos. Compatible con Libra, Sagitario y Aries.

Mensaje: Busca tu espacio personal (ejercicio, meditación). Una llamada inesperada cambia futuro. Reza a diario por el Arcángel Metatrón y usa limón verde, medallita plata o un listón rojo.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Virgo

Carta del Tarot: El Mundo

¡Toma las maletas, Virgo! Noviembre te abre las puertas del mundo entero: viajas de 2 a 4 veces por trabajo, familia o cambios radicales. Hablarás de mudarte de ciudad, país o casa. La carta del Mundo te grita expansión: es momento de un negocito extra (restaurante, comida, ropa o aparatos electrónicos como celulares). Compra ese coche o camioneta que sueñas.

Mejor día: Miércoles.

Días clave: 3, 5, 8, 11, 14, 19, 20, 25, 29 y 30.

Números mágicos: 45, 50 y 61.

Colores: Naranja y amarillo.

Salud: Cuida tu estómago y come ligero porque puedes sufrir gastritis este mes.

Trabajo y dinero: Tendrás cambios laborales en noviembre. Arregla los trámites bancarioso seguros.

Amor: Compatible con Virgo, Capricornio y Tauro. Si estás en pareja, tendrás noticias de casamiento o embarazo.

Consejo: Dedícate en cuerpo, alma y espíritu a ser feliz, Virgo. Colócate frente a un espejo entero cada mañana: mírate fijo, sonríe y repite: “Soy perfección en movimiento, atraigo abundancia y cierro ciclos con gratitud”. El Arcángel Rafael te cura y da fuerza.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Libra

Carta del Tarot: El Juicio

¡Despierta, Libra! Noviembre es puro movimiento laboral: juntas, ascensos, nuevos proyectos y cambios de puesto. La carta del Juicio te dice: pide aumento de sueldo o busca trabajo mejor pagado. Traes racha positiva, pero quita desánimo y levántate temprano con actitud. Recibes visitas del extranjero (familia o amigos) y sales 1 o 2 veces de viaje. Tramita pasaporte o visa en días clave. Cómprate un anillo de oro o plata como amuleto.

Mejor día de la semana: Lunes.

Días clave: 5, 6, 9, 10, 12, 16, 18, 21, 23, 27 y 30.

Números mágicos: 07, 16 y 57.

Colores: Azul y blanco.

Salud: Cuida tu colesterol y la presión. Tienes que hacer ejercicio y beber mucha agua.

Trabajo y dinero: Tendrás visitas extranjeras en tu trabajo. Lleva siempre un nillo amuleto.

Amor: Compatible con Géminis, Acuario y Aries. Si estás en pareja, tendrás una propuesta casamiento.

Consejo: Libra, noviembre es tu juicio final: todo lo que has sembrado en silencio florece ahora. Deja de ser el “chismoso diplomático”: guarda tus planes como oro y habla solo lo necesario. Cada vez que sientas ganas de opinar, respira 7 veces y pregúntate: “¿Esto suma a mi paz o me resta energía?”.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Escorpio

Carta del Tarot: El Mago

¡Es TU MES, Escorpión! Cumples años y el Mago te da poder total: eres la máquina de hacer dinero. Todo lo que toques se convierte en oro. Sales 2 a 3 veces de viaje, arreglas tu casa para vivir con más lujo y cualquier proyecto o negocio explota. El mejor regalo: perfume fino, celular, iPad o coche eléctrico. Corta cabello el día de tu cumpleaños, prende veladora blanca y estrena ropa: abres la puerta de la abundancia.

Mejor día de la semana: Miércoles.

Días cabalísticos: 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 21 y 30.

Números mágicos: 02, 13 y 69 (5 golpes de suerte).

Colores: Verde y blanco.

Salud: Escorpión, tu intensidad te juega en contra: garganta, pulmones y sistema respiratorio son el punto débil. Cuidado con COVID, gripes, alergias y cambios bruscos de clima.

Trabajo y dinero: Este mes serás una máquina de dinero, usalo para arreglar tu casa.

Amor: Compatible con Piscis, Cáncer y Leo. Si estás en pareja lograrás la estabilidad que buscabas.

Mensaje: Escorpión, noviembre es tu varita mágica: transforma todo en oro, pero sin culpa ni límites mentales. El Mago te dice: “Tú creas tu realidad, pero primero limpia el tablero”.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Sagitario

Carta del Tarot: El Carruaje

¡Acelera, Sagitario! No te detengas: noviembre te prepara para tu era post-21. Paga deudas, sana tu economía y deja de gastar, empieza a ahorrar. Hablas de casamiento, embarazo o estabilidad amorosa. Te invitan a 2 o 3 viajes y compras coche nuevo de agencia. Estudia ventas, administración o relaciones internacionales como extra. Quítate pensamientos negativos: eres imán de abundancia (y también de envidias, así que protégete).

Mejor día de la semana: Jueves.

Días clave: 2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 23, 25, 27 y 30.

Números mágicos: 25, 41 y 77 (4 golpes de suerte).

Colores: Azul y rojo.

Salud: Sagitario, tu fuego interno quema, pero espalda alta, cuello y cerebro son el punto débil: tensión, contracturas, migrañas y nervios explosivos.

Trabajo y dinero: Usa tu dinero para comprar un auto nuevo.

Amor: Compatible con Leo, Tauro y Aries.

Consejo: Sagitario, noviembre es tu carruaje de fuego: vas a 200 km/h hacia la riqueza, pero primero frena el descontrol. El Carruaje te grita: “Dirección clara o chocas”.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Capricornio

Carta del Tarot: El Emperador

¡Mes de poder y madurez, Capricornio! Sales 2 a 3 veces de viaje, conoces gente influyente y formas mentalidad millonaria. Acumulas riqueza, haces inversiones y construyes patrimonio. Maduras: dejas lo que te hace daño (personas tóxicas, vicios, malas costumbres). Cambia colchón, vive mejor, controla carácter. Recibes regalo sorpresa que te llena de alegría. Estás hecho para conquistar el mundo.

Mejor día de la semana: Viernes.

Días clave: 2, 3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 24, 26, 27, 29 y 30.

Números mágicos: 02, 06 y 30 (5 golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Salud: Capricornio, tu disciplina te salva, pero riñones, páncreas, vejiga y espalda baja son el talón de Aquiles: infecciones urinarias, piedras, azúcar alta y contracturas.

Trabajo y dinero: ¡Mes millonario, Capricornio! El Emperador te pone el cetro porque habrá cierre de inversiones (casa, terreno, negocio) los días 8, 21 y 29; y una oferta laboral de empresa grande o gobierno el día 13.

Mensaje: El Arcángel Metatrón te corona con su consejo: “Capricornio, noviembre es TU IMPERIO. Reza mi oración cada noche con una vela amarilla: ‘Metatrón, quema mis deudas, enciende mi riqueza, protégeme de envidias’. Duerme con una llave dorada bajo la almohada: abre puertas millonarias antes del 30. Vive el momento, conquista el mundo, rodéate de poderosos. Tú no pides, tú decretas. ¡El 2026 te espera con millones y un legado eterno!”.

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Acuario

Carta del Tarot: As de Bastos

¡Fuego y determinación, Acuario! Noviembre te da poder total: propuesta de matrimonio, embarazo o crecimiento económico brutal. Sales 1 o 2 veces de viaje (planea ya Navidad). Empieza negocio extra (gimnasio, spa, escuela o estética). Te buscan para aconsejar, entrenar o guiar: eres maestro natural. Pon límites: nadie abuse de tu bondad (ni pareja, ni familia). Compra coche o camioneta.

Mejor día de la semana: Martes.

Días clave: 3, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 27, 29 y 30.

Números mágicos: 06, 11 y 29.

Colores: Blanco y azul.

Salud: Acuario, tu mente futurista te sobrecarga: hernias (disco, hiatal, estomacal), espalda y digestión son el punto débil.

Trabajo y dinero: ¡Mes de maestro y millonario! Tendrás una invitación laboral (aerolínea, piloto, viajes o tecnología) el día 14.

Amor: Para los que están en pareja habrá propuesta de matrimonio o embarazo el día 21. Los que están solitos tendr{an compatibilidad con Géminis, Leo o Libra.

Mensaje: Acuario, silencia tu mente rebelde: noviembre te da firmeza. Para la protección instala un espejo pequeño en la puerta (refleja envidias); piedra de turmalina negra en la mochila.

El Arcángel Metatrón te susurra: “Conquista con inteligencia. Reza cada noche: ‘Metatrón, alinea mi mente, multiplica mi dinero, une mi corazón’. Duerme con llave plateada bajo la almohada: puertas de oro se abren antes del 30”.

Acuario

Cuál es el horóscopo del mes de noviembre de Piscis

Carta del Tarot: La Torre

¡Reconstruye tu vida, Piscis! Noviembre es para fabricar, crear y construir desde cero. Todo lo viejo se derrumba para dar paso a lo nuevo. Cambias de trabajo, inviertes en casa, terreno o coche. Empieza negocio propio (eres negociante nato). Te invitan a gobierno, clases o institución federal. Sales 2 a 3 veces de viaje. Frutos del año: reconocimiento laboral, escolar o concurso ganado.