Crear sin red

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Hay algo muy especial —y un poco contradictorio también— en estar creando moda en vivo mientras, a pocos metros, se celebra el universo perfectamente armado de El Diablo viste a la moda. Cuando me invitaron a participar de la premier haciendo draping en directo, sentí que era una oportunidad no solo para mostrar lo que hago, sino para compartir cómo nace realmente una prenda.

Porque si hay algo que el draping tiene, es verdad. Es trabajar directamente sobre el cuerpo, sin estructuras rígidas. La tela se mueve, responde, y muchas veces te lleva por un camino que no estaba planeado. Cada pliegue pasa en ese momento y no se repite. Y para mí, ahí es donde está la magia.

Hacerlo en vivo lo vuelve todavía más intenso. No hay tiempo para dudar demasiado ni para volver atrás. Es confiar en el ojo, en la mano, en la experiencia. Todo sucede ahí, delante de todos.

Para esta intervención pensé en tres mujeres muy distintas, pero igual de fuertes. Para Miranda Priestly, diseñé un vestido en azul profundo, con una silueta envolvente, mangas con presencia y un lazo que marca la cintura. Quería transmitir poder, pero sin que pierda movimiento ni elegancia.

Para Andy, me fui a algo más gráfico: un strapless en blanco y negro, con rayas que estructuran el cuerpo, y una falda de tul rojo con mucho volumen. Esa mezcla habla de su cambio, de cómo pasa de algo más simple a animarse a destacar.

Y en el caso de Emily, trabajé un vestido en rojo y negro, con más dramatismo, asimetrías y una abertura marcada. Es un look con actitud, que no pasa desapercibido, como ella.

Más allá de los diseños, esta experiencia me hizo pensar mucho en el momento en el que estamos. Hoy todo es rápido, inmediato, perfecto en imagen. Por eso, volver al proceso, a hacer en vivo, a mostrar incluso lo que no es perfecto, se siente casi como una forma de resistencia.

Porque al final, la moda no es solo el resultado. Es el momento en el que todo empieza. Y a mí, es ahí donde más me gusta estar.

Felicitas Medina | By Felicitas

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