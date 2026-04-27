Ejercicio de fuerza en el embarazo ¿si o no?

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Seguramente alguna vez te aconsejaron que “en tu embarazo hagas el menor esfuerzo posible”, como si fuera una etapa de nuestra vida que estuviéramos enfermas o minusválidas.

El sedentarismo trae aparejados muchísimos problemas en el embarazo, en el parto y en el post-parto.Por otro lado, si elegimos que la actividad física en el embarazo sea sólo caminatas, no es suficiente.

El embarazo es una etapa de múltiples cambios en todo nuestro cuerpo: nuestros músculos se vuelven más flexibles debido al actuar de la hormona de la relaxina, el transverso abdominal se abre para dar lugar al crecimiento del útero, el suelo pélvico tiende a debilitarse se modifica, cambia nuestro sistema circulatorio y cambia nuestra actividad gastrointestinal.

Para acompañar los cambios que van sucediendo en nuestro cuerpo, necesitamos realizar actividad física específica.

Realizar ejercicios de estiramientos y de movilidad de la pelvis, va a ayudar a aliviar molestias como pubalgia, dolor de ciático y de cintura.

Es importante fortalecer el transverso abdominal, para que esté fuerte para el trabajo de parto y evitar inconvenientes en el post-parto como la diastasis abdominal.

El entrenamiento del suelo pélvico será fundamental en esta etapa, ya que el peso de la panza tiende a debilitarlo. Fortalecerlo a tiempo nos permite evitar disfunciones como incontinencia urinaria o prolapso.

Entrenar en el embarazo no sólo nos alivia de ese tipo de molestias o inconvenientes, también prepara nuestro cuerpo para el parto. El parto es un acontecimiento de una demanda física muy fuerte.

Realizar ejercicio de fuerza en el embarazo te va a permitir tener un parto más fluido, generando más resistencia y más tolerancia al dolor.

Las recomendaciones de la ACOG (American College ofObstetricians and Gynecologists) sobre la actividad física en el embarazo son 150 minutos de actividad física moderada por semana.

Lo importante del entrenamiento en el embarazo es que lo realices con compañía profesional adecuada, para evitar ejercicios que puedan afectar tu musculatura profunda.

En Anidar, el entrenamiento para embarazadas es adaptado a tus semanas de gestación, escuchando tu cuerpo, sin exigirte en sobremanera. La modalidad del entrenamiento es presencial (Saladillo, Bs. As.) o virtual.

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