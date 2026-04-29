El conmovedor mensaje de María Belén Ludueña antes del parto de su primer hijo: "Confío en que todo va a salir muy bien"

La cuenta regresiva ya comenzó para María Belén Ludueña y Jorge Macri, quienes están a punto de convertirse en padres por primera vez. En medio de la expectativa por la llegada de Vito, el jefe de Gobierno porteño habló públicamente sobre este momento tan especial y dejó ver su entusiasmo.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

“Los dos estamos embarazados”, expresó recientemente, al referirse a cómo viven juntos esta etapa. Además, anticipó que el nacimiento podría darse en cualquier momento: “Probablemente mañana… venimos aguantando a ver si sale”, dijo, y agregó que buscan que el parto sea natural: “Estamos tratando de que venga natural”.

El emotivo mensaje de María Belén Ludueña

Durante la espera, María Belén Ludueña compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción, donde dejó ver su lado más íntimo. A través de una publicación, expresó: “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más! Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mí, a Jorge y a Vito”.

María Belén Ludueña antes de convertirse en mamá

El posteo, acompañado de símbolos de fe y ternura, reflejó el momento de sensibilidad que atraviesa la pareja en las horas previas al nacimiento. La mención directa a su hijo, incluso antes de su llegada, y el tono de agradecimiento marcan una conexión profunda con este proceso.

La búsqueda soñada de María Belén Ludueña

La llegada de Vito no es solo un acontecimiento familiar, sino también el resultado de un camino que María Belén Ludueña decidió compartir públicamente. La periodista había contado que su embarazo fue fruto de un tratamiento de fertilidad, destacando tanto el acompañamiento médico como el rol de la fe durante todo el proceso.

María Belén Ludueña

Este recorrido previo le otorga aún más significado al presente que atraviesa junto a Jorge Macri, donde la espera se vive con intensidad, emoción y esperanza. A horas de conocer a su hijo, el mensaje de María Belén Ludueña se convierte en una síntesis de todo lo que implicó llegar hasta acá.