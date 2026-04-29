La nueva vida de Carolina Peleritti a los 54 años: cambio de nombre, conexión con la tierra y el recuerdo de la pasarela

Carolina Peleritti, a los 54 años, transita una nueva vida marcada por el cambio de nombre, la conexión con la tierra y el recuerdo de la pasarela que la convirtió en referente de la moda argentina en los años 90. Su recorrido artístico la llevó de la actuación a recorrer un camino totalmente distinto que la consolidó dentro de la industria musical.

Cambio de nombre y el recuerdo de la pasarela: La vida de Carolina Peleritti a sus 54 años

A sus 54 años, Carolina Peleritti atraviesa una etapa renovada y distinta de la que la vio nacer junto al mundo del modelaje. En este momento de su vida, la actriz "cambió su nombre", mantiene una fuerte conexión con la tierra y recuerda su paso por las pasarelas; mientras se abre paso dentro del ambiente artístico, consolidando su presencia en escenarios.

Carolina Peleritti

A principios de los 90, la artista inició su carrera en el modelaje casi por casualidad. En distintas entrevistas recordó cómo, siendo adolescente, jugaba a desfilar con los zapatos de su madre y soñaba con las páginas de las revistas. Con Pancho Dotto como representante, llegaron los viajes a España y un camino que la posicionó como referente. “En esa vorágine, parecía que ya tenía más de cuarenta”, recordó.

Sin embargo, en 1995, con apenas 24 años, Carolina Peleritti decidió dejar las pasarelas. El teatro y la actuación ya eran parte de su vida, había tomado clases con Norman Briski y Julio Chávez, y se presentaba en obras del circuito off mientras desfilaba. Esa dualidad la llevó a elegir un camino distinto, que la vio brillar en proyectos cómo XXY (2007), ¿Quién dice que es fácil? (2007), entre otras.

Carolina Peleritti

En su página personal, recuerda su paso por el mundo de la moda y la televisión como una etapa marcada por la construcción de personajes. Allí menciona la pasarela, la impronta del cuerpo y el desafío de actuar, de estar en un set y asumir un rol, como si se tratara de un alter ego creado para su profesión.

El camino musical que terminó por encantar a Carolina Peleritti y marcó su conexión con la tierra

Con el paso del tiempo, su etapa en la actuación quedó atrás y la música se convirtió en el espacio donde encontró un lenguaje propio. En su biografía, Carolina Peleritti señala que el estudio de la voz la llevó a consolidarse como intérprete de raíz folclórica. Desde su debut junto a Jaime Torres en Jujuy en 2009, inició un camino que sigue creciendo, con presentaciones y colaboraciones.

Carolina Peleritti

En esta nueva etapa, se presenta bajo el nombre Carolina del Carmen Peleritti, un gesto que acompaña su búsqueda personal y su conexión con la música y la tierra. Uno de sus momentos más icónicos fue en 2021, con la presentación de Aleteo, su primer disco. El álbum reúne seis canciones producidas por referentes como Peteco Carabajal, Santiago Vázquez y Diego Rolón y fue lanzado en una presentación en el CCK.

Su música combina coplas, boleros y canciones de raíz, siempre con una impronta personal. En la actualidad, Carolina Peleritti se define desde una mirada que une lo artístico con lo espiritual. En su bio habla de la infancia, del “cantar temblando dentro mío” y de la tierra con conexión al cielo. El folclore es el espacio donde su voz se convierte en puente entre lo íntimo y lo colectivo.

Carolina Peleritti

Carolina Peleritti, a los 54 años, transita una nueva vida marcada por el cambio de nombre, la conexión con la tierra y el recuerdo de la pasarela. Su recorrido artístico la llevó de la moda y la actuación hacia la música, donde encontró un lenguaje propio y una identidad que se afirma en cada presentación, su historia se enlaza con el canto y el folclore.

VDV