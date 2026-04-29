Del festejo con el Cholo Simeone a la angustia: el mal momento de Eva Bargiela en Madrid

El viaje de Eva Bargiela a Madrid, que combinaba planes familiares, fútbol y festejos, se vio opacado por un episodio angustiante en las últimas horas. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores el mal momento que vivió en pleno centro de la ciudad española: fue víctima de un robo y perdió su billetera con documentación importante.

Faustino, Eva Bargiela y Gianluca Simeone

El angustiante momento de Eva Bargiela en Madrid

"Me robaron la billetera en Madrid centro. Si alguien la encuentra ¿me escribe? Tenía mi DNI, el de Faustino, registro, etc.", escribió Eva Bargiela con preocupación. En el mensaje dejó en claro que, más allá del valor material, lo que más le inquieta es la pérdida de documentos personales, tanto propios como de su hijo.

El posteo de Eva Bargiela

La modelo se encuentra en la capital española junto a su pareja, Gianluca Simeone, y el pequeño Faustino. El viaje tenía un fuerte componente familiar y emotivo: por un lado, acompañar Giuliano Simeone, su cuñado y padrino de su hijo, en los partidos del Atlético de Madrid, y por otro, participar del festejo de cumpleaños de Diego "El Cholo" Simeone, que reunió a todo el clan en un entorno íntimo y cargado de afecto.

El entrenador celebró sus 56 años rodeado de sus hijos, nietos y su esposa, Carla Pereyra, en un encuentro que se destacó por su calidez. La reunión se llevó a cabo en un jardín al aire libre, donde no faltaron una mesa de frutas y una imponente torta de tres pisos. Las imágenes que circularon en redes sociales reflejaron un clima distendido, con abrazos, sonrisas y momentos compartidos entre distintas generaciones de la familia.

Eva Bargiela y Faustino en Madrid

En ese contexto de alegría y reencuentros, el episodio que vivió Eva Bargiela irrumpió como un momento de fuerte tensión que opacó parte de su estadía. Por el momento, no trascendió si logró recuperar sus pertenencias, pero su pedido en redes rápidamente se viralizó entre sus seguidores, que le enviaron mensajes de apoyo.