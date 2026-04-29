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Paula, ¿cómo fueron tus inicios en la profesión?

Empecé explorando con mi propio cuerpo distintas disciplinas corporales como danzas, yoga, Feldenkrais, fitness y expresión corporal, entre otras. Después quise comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y me anoté en Kinesiología y, la verdad es que los tratamientos enfocados en el síntoma no me cerraban, entonces comencé una larga búsqueda de un abordaje que considerara no solo lo físico, sino también lo nutricional, lo emocional, el entorno y la historia de cada persona. Ese recorrido fue moldeando mi forma de trabajar y hoy es la base de mi práctica.

¿Cuáles son los servicios qué brindás?

Ofrezco consultas individuales en las que integro herramientas de osteopatía, terapia bioenergética y PNI Clínica, según las necesidades de cada caso. Siempre busco que las personas comprendan qué está sucediendo más allá del síntoma y las acompaño a generar los cambios que favorezcan una mejor salud y calidad de vida. He sido docente muchísimos años y suelo dar charlas o talleres en posgrados, jornadas y congresos relacionados con la salud.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Consolidando mi espacio de trabajo cada vez más profundo e integrador y acompañando a más personas a transformar sus vidas. Hoy muchos aspectos de la vida moderna, deterioran nuestra salud. Las enfermedades que limitan nuestros últimos años de vida dependen del estilo de vida y son, en gran medida, evitables. Quisiera contribuir con más propuestas que permitan ampliar el alcance de mi trabajo, a través de programas, talleres y contenidos de educación para mejorar esta realidad.

¿Cuál es el diferencial en tu manera de trabajar?

Creo que lo que me diferencia es la forma en que integro distintas herramientas para comprender cada caso de manera profunda y personalizada. No trabajo buscando apagar el síntoma, sino tratando de comprender sus causas. No utilizo protocolos rígidos ni uniformes para todos, sino que intento entender qué necesita esa persona en ese momento, brindárselo si está dentro de mis posibilidades o sugerir por dónde ir cuando no lo está. Muchas veces las personas llegan después de haber probado distintas alternativas sin encontrar una mirada que conecte las piezas, y mi enfoque busca justamente eso: unirlas. Mis pacientes suelen agradecer eso.

¿A qué tipo de personas acompañás habitualmente?

Trabajo principalmente con personas que atraviesan dolor crónico, estrés, síntomas persistentes o desequilibrios funcionales de todo tipo que impactan en su calidad de vida. Hoy en día me preocupa mucho concientizar a las personas para que tengan una vejez con salud y autonomía. La gente llega muy mal a la adultez mayor, y el envejecimiento poblacional no es solo europeo: la Capital Federal también lo tiene. Frente a estas dos realidades, queda claro que necesitamos actuar cuanto antes.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Probablemente confiaría antes en mi propia intuición. Hoy en día es normal hablar de integrar disciplinas, pero hace 30 años no lo era, y esa parte del camino fue muy difícil.

Hoy apostaría antes a construir una propuesta profesional alineada con mi identidad como la que tengo ahora. Me hubiera encantado encontrarme con alguien con esta visión cuando comenzaba. Personalmente, me tocó atravesar procesos de salud complejos que me marcaron tanto profesional como humanamente. Hoy influyen en mi comprensión profunda sobre los procesos de salud y enfermedad de las personas.

Paula Cejo

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