Maia Reficco, la novia queer de Franco Colapinto que borró su pasado y es mucho más famosa que él, atraviesa un presente marcado por la música y la construcción de una identidad artística propia. Su camino combina actuación y proyectos musicales que la conectan con nuevas audiencias, en una etapa donde su autenticidad y reinvención se convierten en protagonistas.

La historia de Maia Reficco la novia queer de Franco Colapinto

La nueva novia de Franco Colapinto, Maia Reficco, una joven queer que decidió borrar su pasado y que ya es mucho más famosa que él, consolidó una trayectoria que une talento y proyección internacional. Su decisión de dejar atrás personajes y enfocarse en su voz abrió un nuevo capítulo en su carrera, donde la música y la autenticidad definen un recorrido.

Maia Reficco

Nacida en Estados Unidos y formada en Argentina, construyó una carrera que combina música, actuación y una fuerte impronta personal. Hace algunos años la cantante se define abiertamente como queer, una etiqueta que, según ella, refleja su manera de entender la sexualidad. “Yo soy abiertamente bisexual, bah no te diría bisexual, diría queer porque hay algo del binarismo de la sexualidad que no sé si me termina de interpelar tanto”, explicó.

Por otro lado, Maia Reficco contó que le costó llegar a términos con su identidad, atravesando momentos de negación y confusión, hasta encontrar claridad. En distintas ocasiones, también se refirió a la discriminación que recibió en redes sociales por su orientación. “El queerbating no existe en la vida real, no somos personajes vendiendo una historia que no va a suceder. Somos personas”, señaló.

Maia Reficco

La carrera de la artista comenzó con fuerza en la actuación. Interpretó a Evita en Broadway y protagonizó la serie juvenil Kally’s Mashup de Nickelodeon, que le dio gran visibilidad en América Latina. Sin embargo, con el tiempo decidió enfocarse en la música, lanzando su primer sencillo, Tuya, una canción que mezcla lo urbano con lo melódico.

El presente de Maia Reficco, tras borrar su pasado para empezar de nuevo

Uno de los gestos más significativos Maia Reficco fue borrar todo el contenido de sus redes sociales y “volver a nacer” digitalmente. La decisión estuvo vinculada a su necesidad de despegarse del personaje de Kally y construir una identidad artística propia. “Soy Maia, y a veces me cuesta entender eso. Si a mí me cuesta, que soy yo, no me imagino a la gente”, comentó.

Maia Reficco y Franco Colapinto

En los últimos días, la artista y Franco Colapinto confirmaron su relación tras el Road Show del piloto en Argentina, donde se mostraron juntos por primera vez. Desde entonces, la pareja se convirtió en tema de conversación tras meses de rumores que los vinculaban. Mientras el piloto se consolida como un fenómeno de la Fórmula 1, la cantante ya cuenta con una trayectoria y fama que la lleva a tener más de 2 millones de seguidores en Instagram.

El último fin de semana, Maia Reficco y el deportista se mostraron juntos en Buenos Aires, disfrutando de paseos por Palermo y una salida en la zona de Cañitas. También compartieron juntos un vuelo en helicóptero para ir a almorzar a Cardales, donde compartieron una jornada rodeada de amigos en la Estancia Vigil.

Maia Reficco y Franco Colapinto

Maia Reficco, la novia queer de Franco Colapinto que borró su pasado y es mucho más famosa que él, vive un presente donde la autenticidad y la reinvención marcan su camino artístico. Su decisión de dejar atrás etapas anteriores y enfocarse en la música le permitió construir una identidad propia, mientras su relación con el piloto sigue consolidándose.

VDV