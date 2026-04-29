La importancia de las Neurociencias en la educación

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María Isabel, ¿cómo empezaste con tu actual actividad?

Soy una apasionada por la enseñanza; vengo de familia de docentes; y estudiar inglés sabía que me daba la posibilidad de unir mis dos pasiones: enseñar y viajar.

Estudié Profesorado de Inglés en la Facultad de Lenguas de Córdoba (UNC) y como quería profundizar el idioma, fui la primera becaria en inglés en estudiar en la Universidad Laval en Canadá. Luego completé el Profesorado Superior y empecé a dar clases en colegios secundarios hasta empezar mi propio Instituto de Idioma Walden English Center.

¿Cuándo comenzaste con las Neurociencias y la Educación Emocional?

Mientras enseñaba inglés, empecé a estudiar Psicología y escuchaba todo lo relacionado a las Neurociencias aplicadas a la Educación para obtener mejores resultados y lograr un mayor bienestar en mis alumnos. Mi formación formal comenzó hace 10 años, con cursos online, y luego continué con el curso Universitario de Neurociencias para profesores en forma semipresencial en la UBA. Al terminar, empecé a dar charlas y talleres sobre “Cómo cuidar el cerebro” y sobre “Educación Emocional” a colegios y a la comunidad en forma presencial y online.

¿Qué planes tenés para lo que resta de este año?

En el 2025 publiqué mi primer libro: ¿Por qué actuamos como actuamos?, sobre el Cerebro y las Emociones y la idea es continuar con charlas en ámbitos educativos, para que los alumnos se conozcan mejor para así tomar decisiones más acertadas, obtener un mayor bienestar y cuidar su cerebro. Al mismo tiempo, dar clases a docentes para incentivar la aplicación de las Neurociencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como corolario, ayudar a padres con consejos desde las Neurociencias y la psicología para la crianza de los hijos ayudándoles a ser autónomos, a gestionar bien sus emociones, con buena autoestima y con límites amorosos.

¿Qué te diferencia?

El tipo de charlas y talleres que doy, ya que son dinámicas, pedagógicas como también el libro que escribí que es a color, ágil y fácil de entender especialmente para jóvenes acostumbrados a la era digital.

¿Cuál es tu mayor deseo en lo profesional?

Que los jóvenes, y las personas en general, lean más sobre estos temas, y los profundicen para que puedan autoconocerse y no colapsar psicológicamente cuando enfrentan algún problema. También ayudar a impulsar la Ley de Educación Emocional a nivel nacional para que esta materia sea incluida en la currícula y en todos los niveles, que también tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Así como la Educación Emocional es tan importante para el desarrollo de la persona, se podría complementar con materias prácticas como Educación Financiera, Lógica y Ética entre otras.

Para finalizar… quienes estén interesados en tu libro y en conocerte van a tener la oportunidad pronto, ¿es así?

Sí, voy a estar en la Feria del libro, el 1 de mayo por la tarde, en el stand de Dunken, pabellón verde. Los espero, con gusto.

María Isabel Navas

Charlas presenciales y talleres online

IG: @neurociencias_marianavas

Whatsapp: +54 9 351 5 582491

Mail: [email protected]