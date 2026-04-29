miércoles 29 de abril del 2026
En vivo
ESPACIO NO EDITORIAL - CARAS LIKE Hoy 05:35

La importancia de las Neurociencias en la educación

María Isabel Navas, profesora y neuropsicoeducadora, destaca la importancia de que las personas profundicen en el autoconocimiento para “no colapsar psicológicamente cuando enfrentan algún problema”. A poco de presentarse en la Feria del Libro para firmar ejemplares de “¿Por qué actuamos como actuamos?”, ya en su segunda edición, nos habla sobre su recorrido y planes para este año. Galería de fotosGalería de fotos

La importancia de las Neurociencias en la educación
La importancia de las Neurociencias en la educación | CONTENT CARAS LIKE
CONTENT CARAS LIKE

María Isabel, ¿cómo empezaste con tu actual actividad?
Soy una apasionada por la enseñanza; vengo de familia de docentes; y estudiar inglés sabía que me daba la posibilidad de unir mis dos pasiones: enseñar y viajar.
Estudié Profesorado de Inglés en la Facultad de Lenguas de Córdoba (UNC) y como quería profundizar el idioma, fui la primera becaria en inglés en estudiar en la Universidad Laval en Canadá. Luego completé el Profesorado Superior y empecé a dar clases en colegios secundarios hasta empezar mi propio Instituto de Idioma Walden English Center.

¿Cuándo comenzaste con las Neurociencias y la Educación Emocional?
Mientras enseñaba inglés, empecé a estudiar Psicología y escuchaba todo lo relacionado a las Neurociencias aplicadas a la Educación para obtener mejores resultados y lograr un mayor bienestar en mis alumnos. Mi formación formal comenzó hace 10 años, con cursos online, y luego continué con el curso Universitario de Neurociencias para profesores en forma semipresencial en la UBA. Al terminar, empecé a dar charlas y talleres sobre “Cómo cuidar el cerebro” y sobre “Educación Emocional” a colegios y a la comunidad en forma presencial y online.

¿Qué planes tenés para lo que resta de este año?
En el 2025 publiqué mi primer libro: ¿Por qué actuamos como actuamos?, sobre el Cerebro y las Emociones y la idea es continuar con charlas en ámbitos educativos, para que los alumnos se conozcan mejor para así tomar decisiones más acertadas, obtener un mayor bienestar y cuidar su cerebro. Al mismo tiempo, dar clases a docentes para incentivar la aplicación de las Neurociencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como corolario, ayudar a padres con consejos desde las Neurociencias y la psicología para la crianza de los hijos ayudándoles a ser autónomos, a gestionar bien sus emociones, con buena autoestima y con límites amorosos.

La importancia de las Neurociencias en la educación

¿Qué te diferencia?
El tipo de charlas y talleres que doy, ya que son dinámicas, pedagógicas como también el libro que escribí que es a color, ágil y fácil de entender especialmente para jóvenes acostumbrados a la era digital.

¿Cuál es tu mayor deseo en lo profesional?
Que los jóvenes, y las personas en general, lean más sobre estos temas, y los profundicen para que puedan autoconocerse y no colapsar psicológicamente cuando enfrentan algún problema. También ayudar a impulsar la Ley de Educación Emocional a nivel nacional para que esta materia sea incluida en la currícula y en todos los niveles, que también tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. Así como la Educación Emocional es tan importante para el desarrollo de la persona, se podría complementar con materias prácticas como Educación Financiera, Lógica y Ética entre otras.

Para finalizar… quienes estén interesados en tu libro y en conocerte van a tener la oportunidad pronto, ¿es así?
Sí, voy a estar en la Feria del libro, el 1 de mayo por la tarde, en el stand de Dunken, pabellón verde. Los espero, con gusto.

 

María Isabel Navas
Charlas presenciales y talleres online
IG: @neurociencias_marianavas
Whatsapp: +54 9 351 5 582491
Mail: [email protected]

 

Galería de imágenes
La importancia de las Neurociencias en la educación La importancia de las Neurociencias en la educación La importancia de las Neurociencias en la educación La importancia de las Neurociencias en la educación
EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en