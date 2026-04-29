Bautista, el nieto de Palito Ortega, mostró el éxito de su negocio lejos de los medios, consolidando un presente profesional que lo distingue dentro de una familia marcada por el arte. Su camino en el rubro inmobiliario refleja una apuesta por la independencia y el crecimiento en un ámbito diferente, donde los resultados hablan de su esfuerzo y dedicación.

Lejos de los medios, Bautista Ortega, el nieto de Palito, mostró el éxito en su negocio

Bautista Ortega, uno de los nietos de Palito, mostró cómo avanza con su negocio y cómo su éxito se va consolidando lejos de los medios. Su elección lo llevó a construir una carrera en el mercado inmobiliario, con logros que confirman un perfil propio y un recorrido que sigue sumando capítulos en un presente que combina profesionalización y objetivos alcanzados.

Bautista Ortega

Desde hace años, la familia Ortega-Salazar es sinónimo de arte y talento en la Argentina. El músico y su esposa, Evangelina Salazar, construyeron un legado que se extendió a sus hijos y nietos, quienes se destacan en la música, el cine y la televisión. Sin embargo, uno de sus descendientes eligió un camino distinto y empezó a crecer dentro del mundo inmobiliario.

En los últimos meses, Bautista Ortega le mostró a sus seguidores su crecimiento dentro de la empresa donde está trabajando. Pero su éxito se consolidó en Mazo, según mostró en su cuenta de Instagram, donde compartió uno de sus grandes hitos como martillero público: “Cerramos el mes de marzo en el top de la oficina”.

El éxito de Bautista Ortega

Según mostró, quedó entre los cuatro mejores del ranking y dentro del top 10 de asesores del mes. Todo indica que abril podría traer resultados similares, marcando su crecimiento en un ámbito que poco tiene que ver con el mundo artístico de su familia. En su cuenta de Instagram, el joven dejó en claro el buen momento que está viviendo y mostró como disfruta de sus logros.

Bautista Ortega, el nieto de Palito, vive un camino diferente al resto de su familia

Lejos de los escenarios y las cámaras, Bautista Ortega eligió un negocio que, con el correr de los meses, mostró su éxito. Aunque también se vinculó con la música y el modelaje, su presente está enfocado en el mercado inmobiliario. Forma parte de un equipo de trabajo liderado por un martillero público y cuenta con un perfil registrado en una reconocida plataforma, donde administra varias propiedades.

Bautista Ortega

Además, el joven mantiene una cuenta profesional en la que comparte contenido y videos explicativos sobre el sector, mostrando su interés por transmitir conocimiento y cercanía con los clientes. Este espacio ya captó la atención de muchos de sus seguidores, y mostró cómo volcó su conocimiento en redes para seguir creciendo dentro del rubro.

Desde hace meses que Bautista Ortega se desempeña como agente inmobiliario, con un perfil activo en plataformas digitales y redes profesionales. Allí muestra propiedades, comparte novedades y se posiciona como parte de un equipo que busca crecer en un mercado competitivo. Su éxito reciente en los rankings de la oficina confirma que su trabajo tiene impacto y que su elección de vida lo llevó a un lugar donde se destaca.

Bautista Ortega

Bautista, el nieto de Palito Ortega, mostró el éxito de su negocio lejos de los medios, consolidando un presente profesional en el rubro inmobiliario. Su elección lo diferenció dentro de una familia marcada por el arte, y sus logros recientes en los rankings de la oficina reflejan un crecimiento sostenido.

VDV