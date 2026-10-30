Reina Margarita: ropa interior de algodón pensada para la comodidad cotidiana

CONTENT CARAS LIKE

Reina Margarita nació hace alrededor de dos décadas de la mano de Laura y Leandro. Ambos ya contaban con un taller donde confeccionaban ropa interior para otras empresas y detectaron una necesidad: en un mercado en el que predominaban los conjuntos románticos y sensuales, con bombachas pequeñas o colaless, muchas mujeres buscaban alternativas cómodas para todos los días.

La propuesta surgió para ampliar esas posibilidades de elección, especialmente en las prendas inferiores, con modelos básicos, cómodos y de buena calidad. Desde entonces, la marca sostiene una idea que orienta cada diseño: que la ropa interior acompañe la vida cotidiana sin generar incomodidad.

Algodón y moldería: las claves de cada prenda

El conocimiento de la confección es uno de los pilares de Reina Margarita. Su trabajo pone el foco en la moldería, los materiales, los talles y las terminaciones, con especial cuidado en la calidad del algodón, su materia prima principal.

El desarrollo de los modelos se nutre de pruebas y de las devoluciones de clientas y revendedoras. Ese intercambio permitió ajustar tiros, medidas, elásticos y otros detalles que influyen en la comodidad durante el uso. La cercanía también se refleja en la atención, orientada a responder a los gustos y las necesidades de cada compradora.

A lo largo de su trayectoria, la marca atravesó distintas crisis económicas y la pandemia, adaptándose sin perder su propósito original. La ampliación de la oferta de lencería acompaña una búsqueda que estuvo presente desde sus comienzos: que cada mujer pueda encontrar prendas que realmente le gusten y se adapten a sus preferencias.

Más opciones y una tienda online en crecimiento

Los próximos pasos apuntan a fortalecer la línea de productos cotidianos e incorporar alternativas a partir de los pedidos de las usuarias. También busca consolidar su tienda online, llegar a más lugares del país y mejorar la experiencia de compra digital y presencial.

Ese crecimiento mantiene como eje la escucha de sus clientas y el cuidado de la calidad y la comodidad de cada prenda.





Whatsapp: 2364-641201

Mail: [email protected]

Web: reinamargarita.com.ar

Instagram: @reinamargaritalenceria