Berezia: helados artesanales con origen en Bahía Blanca y planes de expansión

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Berezia nació en Bahía Blanca en 2007 como un proyecto familiar de Alberto Reparaz y Juan Álvarez, socios fundadores, dedicado a la elaboración de helados artesanales. Sus primeros pasos fueron en Ingeniero White, donde abrió su fábrica y primera sucursal. Juan aportó sus conocimientos técnicos y su experiencia en el manejo de las máquinas.

La ascendencia vasca de la familia inspiró el nombre. La primera opción fue Izozki Bereziak, que significa “helados especiales”, pero finalmente eligieron Berezia: “especial”, una palabra que sintetiza la propuesta que buscaron construir desde el comienzo.

Elaboración artesanal y cercanía con sus clientes

La identidad de Berezia se apoya en la elaboración artesanal, la calidad y el vínculo con quienes la eligen. Su equipo de producción trabaja con recetas y procesos que priorizan el sabor y la consistencia de cada producto.

La propuesta busca acompañar distintas ocasiones: un postre, un regalo, un antojo o el disfrute de un helado. En ese recorrido, las sugerencias de los clientes también tienen un lugar: permiten perfeccionar los productos, desarrollar sabores y ampliar la oferta.

De Ingeniero White a nuevas sucursales

Después de su primera apertura, la marca sumó locales en Villa Rosas, sobre avenida Arias, y en la esquina de Rosario y Cuyo, en el barrio Santa Margarita. En 2019 inició una transformación digital e incorporó profesionales de comunicación, diseño y fotografía para fortalecer su presencia.

En noviembre de 2021 llegó a Villa Mitre y, en 2024, abrió su quinta sucursal sobre avenida Alem. Actualmente, proyecta una sexta apertura en avenida Don Bosco y prevé finalizar 2026 con una nueva fábrica, más amplia y moderna, diseñada para acompañar el aumento de su capacidad productiva.

El próximo objetivo es llevar sus helados más allá de Bahía Blanca, primero a ciudades de la región y luego a otras provincias. La aspiración es alcanzar una presencia nacional que conserve el origen bahiense y la esencia artesanal de sus comienzos.

CONTACTO

Tel: 291-6463507

Instagram: @heladeriasberezia

Web: heladeriasberezia.com

Mail: [email protected]