De Rojas al mundo: un camino inesperado

La vida, muchas veces, sorprende con giros impensados. Yo soy profesora de inglés, y nunca pensé que iba a terminar como periodista, locutora, creadora de contenido y protagonista de experiencias que parecían inalcanzables. Así fue que pase de enseñar inglés en las aulas a estar en primera fila de recitales y muchas veces en el backstage.



Lo que comenzó como una curiosidad, grabando entrevistas a la gente durante un viaje en solitario por Estados Unidos en 2022, terminó convirtiéndose en un proyecto periodístico que hoy crece sin techo. Primero fueron charlas sobre diferencias culturales, luego recomendaciones de lugares en México, hasta que finalmente llegó “De Rojas al Mundo”, un canal de YouTube y streaming en el que realizo entrevistas profundas con artistas, deportistas y emprendedores. El objetivo es mostrar lo que no siempre se ve: las caídas, los desafíos, las decisiones difíciles y también los sueños que se cumplen.



Siempre busqué mostrar el lado humano detrás del éxito. En 2024, comencé a incursionar en el mundo de la comunicación radial y rápidamente las coberturas se transformaron en una constante. Al principio eran coberturas locales, pero de pronto me encontré entrevistando al enano y al cebolla de la vela puerca, comiendo en la misma mesa con Piti Fernández, bailando con La Delio Valdez, riendo con Manu Martinez , haciendo pogo en un recital de Lali, tirándole chistes a Campi ,sentada en un camarín con Wayra y Tete Iglesias , viviendo un post show con la banda Escorpia, compartiendo una reunión con integrantes de las Pastillas, haciendo preguntas picantes a Santi Talledo y hasta incluso haciéndole una nota a Rocio suarez de Puga la actriz principal de la serie de netflix Valle salvaje de España . Momentos que parecían imposibles, pero que hoy son parte de mi vida.



Considero que mi sello como entrevistadora es un equilibrio entre humor, empatía y preguntas picantes que invitan a la reflexión, a lo descontracturado logrando que cada encuentro muestre un costado distinto de las figuras. Me gusta romper con el molde de la entrevista clásica y generar un clima donde el artista pueda ser él mismo, con sus vulnerabilidades, sus risas y sus silencios.



Grandes artistas como María Becerra, Lali, Airbag, Turf, Guasones, Gustavo Cordera, Valeria Lynch, Emanero y hasta obras teatrales como Sex, Agotados y Monólogos Argentinos han pasado por mi lente y algunos por mi micrófono. Incluso eventos de gran magnitud como el Martín Fierro de la Danza Nacional y partidos de fútbol de primera división. Hoy miro hacia atrás y me emociona ver lo construido. Y aunque me siento plena y agradecida por cada paso, todavía me queda una nota pendiente: la de Sofi Martínez. Ella no lo sabe, pero al principio fue una inspiración muy fuerte para mí. Recuerdo que cuando empecé con la radio en el 2024 mi sueño era hacerle una nota a la periodista Sofía Martínez. Para mí, Sofi es un ejemplo de mujer que está donde está porque nunca se dio por vencida. Su dedicación, su perseverancia y su pasión la llevaron a lo más alto.



Lo más lindo es que todo esto lo construí sin dejar de ser profesora de inglés, acompañando a mis alumnos . Enseñar sigue siendo una parte fundamental de mi vida.



Hoy combino la creación de contenido, periodismo independiente, entretenimiento y educación. Si algo aprendí en este camino, es que los sueños pueden cambiar de forma, pero nunca dejar de cumplirse.

Eliana V Trotta

Email: [email protected]

Celular : 2475412015

Instagram : @elianatrotta

Canal de youtube De Rojas al mundo