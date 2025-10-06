La historia de Antonella Luján, la diseñadora que convirtió la moda en un camino de resiliencia.

CONTENTCARAS

Una vida marcada por la transformación

“Soy Antonella Luján, diseñadora de modas y creadora de Luji by Luján y Trazo Patagónico. Llegué al diseño en un momento difícil de mi vida, atravesando una depresión. Comencé tomando cursos para ocupar mi mente y pronto descubrí que me generaba una sensación única. Decidí estudiar la carrera y así nació mi verdadero camino.

De chica participé como modelo en pasarelas regionales. Me fascinaban los diseños que usaba y eso despertó mi curiosidad. No fue fácil: viví altibajos y obstáculos, pero cada caída me enseñó que de las crisis nacen oportunidades.”

El desafío de emprender

“Emprender en moda es apasionante y duro a la vez. Es un ambiente exigente, competitivo y muchas veces cruel. A lo largo de estos años enfrenté frustraciones, estafas y momentos de querer abandonar. Pero siempre me sostuvo una convicción: potenciar el diseño y apoyar a otras emprendedoras.

Creo profundamente que crecer es más hermoso cuando lo hacemos juntas. Por eso, a pesar de todo, seguí adelante.”

Moda y maternidad: un motor inesperado

“Además de diseñadora, soy mamá de un pequeño de un año. Muchas veces la maternidad invita a frenar, pero en mi caso fue un motor.

Mi hijo está conmigo en backstage, en desfiles y producciones. No lo vivo como una carga, sino como una compañía que me inspira. Ser mamá me enseñó a valorar mis tiempos y a respetar mis propias maneras de hacer las cosas.”

La evolución de una marca

“Exploré distintos caminos: marroquinería, mallas, moda de noche, customización de jeans. Después creé Trazo Patagónico, que hoy se convirtió en trazo producciones donde promuevo el diseño local.

Hoy trabajo desde mi taller, enfocada en Luji by Luján, que ofrece experiencias completas para novias: desde box personalizados, tocados y calzado intervenido hasta vestidos únicos. También diseño para damas de honor, invitadas y egresadas.”

Un mensaje para otras mujeres

“La vida nos empuja a lugares inesperados. Lo importante es aprender de cada caída y rodearse de mujeres que inspiren. Mi consejo es formar parte de círculos que eleven y hacerse amigas de quienes están donde una quiere llegar.

El diseño me dio voz, me devolvió la vida y me enseñó que la moda no es solo ropa: es decir ‘estoy acá, soy fuerte y no voy a rendirme’.”

@lujibylujan @trazoproducciones