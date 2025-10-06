GEIROLA ESTÉTICA: belleza y redes sociales

contentcaras

—Leila, ¿cómo nació Geirola Estética?

Siempre tuve la vocación por la belleza y el cuidado personal. Soñaba con un espacio donde cada persona pudiera sentirse única, mimada y renovada. Así nació Geirola Estética: primero como una idea, y luego como un salón que hoy combina peluquería, estética y un ambiente cálido donde lo más importante es que nuestros clientes se sientan bien.

—¿Qué diferencia a tu salón de otros espacios de estética?

El trato humano. En Geirola Estética no solo brindamos un servicio, sino que escuchamos, acompañamos y aconsejamos. Buscamos que cada cliente viva una experiencia completa: desde un cambio de look hasta un momento de relax. La estética es mucho más que lo visual; también es emocional.

—Hoy en día, las redes sociales son una gran vidriera. ¿Qué papel cumplen en tu negocio?

Son clave. Gracias a las redes, podemos mostrar nuestro trabajo en tiempo real: un corte, un color, un tratamiento. Es la forma de que la gente vea no solo los resultados, sino también el detrás de escena, el profesionalismo del equipo y el clima que se respira en el salón. Instagram, por ejemplo, es nuestra carta de presentación: antes de venir, muchos clientes nos descubren ahí.

—¿Cómo influyen las redes en la relación con los clientes?

Nos acercan mucho más. Nos permiten responder consultas, recibir comentarios y hasta compartir consejos de belleza que luego generan diálogo. Es un ida y vuelta constante. Hoy, quien entra a Geirola Estética, muchas veces ya nos conoce por lo que vio en redes, y eso genera confianza inmediata.

—¿Qué desafíos ves hacia adelante?

Seguir creciendo, adaptarnos a las nuevas tendencias y capacitarnos constantemente. La belleza cambia, la estética evoluciona, y nuestro desafío es estar siempre a la vanguardia, sin perder la esencia: un trato cálido y personalizado.

—Si tuvieras que definir en pocas palabras qué es Geirola Estética, ¿qué dirías?

Diría que es un lugar donde la belleza se transforma en experiencia.

Av Directorio 1952, CABA

11 6400 6851

Redes @Geirolaestetica