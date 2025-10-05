El impactante look de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, para su fiesta escolar: flores, brillos y un vestido soñado

Aitana Paladini, la hija de Rocío Guirao Díaz, se robó todas las miradas con su look para el Homecoming 2025, la tradicional fiesta escolar que se celebra cada año en los colegios y universidades de Estados Unidos. Radicada en Miami junto a su familia, la joven mostró en sus redes sociales el impactante outfit que eligió para la ocasión, y rápidamente se ganó cientos de halagos por su estilo sofisticado y juvenil.

El increíble look de Aitana Paladini

Para el evento, Aitana optó por un mini vestido lila pastel con escote, confeccionado en una tela satinada que realza el movimiento y aporta un toque de brillo sutil. La prenda, ajustada al cuerpo, cuenta con un delicado frunce lateral y un aplique metálico dorado que destaca la silueta. En las imágenes que compartió, se la ve sosteniendo un ramo de flores rosadas, en perfecta sintonía con la estética romántica del look.

Aitana Paladini

El estilismo se completó con accesorios dorados, que claramente es el color de joyas que la joven elige en su día a día. Para esta ocasión usó pulseras finas, anillos minimalistas y un collar de varias capas que sumó un aire delicado al conjunto. En cuanto al beauty look, la joven lució el cabello suelto con ondas naturales, maquillaje luminoso y labios rosados, trasmitiendo una imagen fresca y acorde al evento.

En otras de las fotos, Aitana posó junto a sus amigas, todas con vestidos cortos en tonos vibrantes: coral, fucsia y nude con brillos. Cada una llevaba un ramo de flores, lo que aportó un toque primaveral y coordinado al grupo. La escena, con fondo de piedra y vegetación tropical, reflejó a la perfección el espíritu alegre del Homecoming.

Aitana Paladini y sus amigas

Esta celebración, muy popular en Estados Unidos, marca el reencuentro de estudiantes y exalumnos con su institución. En Miami, las fiestas de “Hoco 25” —como se denomina a la edición de este año— incluyen tradición y moda, y son una oportunidad para que los jóvenes desplieguen todo su estilo.

Aitana Paladini, que se ha destacado por su pasión por la danza y la moda, tal como su mamá, Rocío Guirao Díaz, volvió a demostrar su personalidad a través de un look equilibrado entre lo elegante y lo divertido. Su elección confirma que los tonos pastel, los detalles metálicos y los mini vestidos siguen siendo una apuesta segura para los eventos de la temporada.

F.A