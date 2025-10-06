Zaira Nara y una pregunta de su hijo, Viggo, que la descolocó: "Me agarró desprevenida"

La relación de Zaira Nara y sus hijos es muy unida y de confianza. En todo momento, los menores acompañan a su mamá en sus nuevos proyectos y trabajos fashionistas, aprendiendo lo que es el esfuerzo y la dedicación por un ámbito que te fascina. Sin embargo, también son muy observadores de la vida romántica de la modelo, tanto que están atentos a cómo se encuentra Zaira. En las últimas horas, compartió una pícara pregunta de Viggo Von Plessen, el más chico, que llegó a descolocarla.

Zaira Nara y sus hijos

La pícara pregunta de Viggo que descolocó a Zaira Nara: "Me agarró desprevenida"

Zaira Nara fue protagonista de diversos rumores de romance, tras su dura separación de Facundo Pieres. Según los medios de comunicación, la pareja no llevaban el mismo estilo de vida, por lo que prefirieron mantenerse alejados. Rápidamente, nuevos pretendientes aparecieron, y la pusieron en el ojo mediático. Sin embargo, lo que sorprendió fue que, incluso, sus hijos comenzaron a cuestionarle sobre nuevos amores en su vida.

Zaira Nara

El pasado sábado por la noche, Nara disfrutó del concierto de LuckRa, junto a sus amigos y unos streamers, con quien fue vinculada por las redes sociales. Tras esta noche de fiesta y diversión, realizó un domingo de paseo con su hijo Viggo, a quien llevó a degustar un delicioso helado. La modelo grabó el momento en que el pequeño le lanzaba una pícara pregunta que llegó a descolocarla. "La primera me agarró desprevenida, para la segunda me preparé", escribió.

Ese día, el joven miró a los ojos a su mamá y lanzó inocente: "¿Ahora tenes novio?". Zaira no tardó en mostrar su sorpresa, mientras él repetía la pregunta para que su mamá se la conteste. Rápidamente, ella le dijo que no y le preguntó si él tenía novia. "No", respondió más tímido. El momento se viralizó en redes sociales, y muchos usuarios comenzaron a dar sus comentarios al respecto. Algunos incluso continuaron con los rumores de romance alrededor del streamer u otro famoso con el que ella estuviera vinculada.

Zaira Nara es protagonista de rumores de romance, y sus propios hijos no dudan en saber más sobre su vida romántica, para ser más parte de ella. Tras su separación de Facundo Pieres, la modelo no duda en mostrar sus diversos trabajos fashionistas y emprendimientos, alejándose de las posibles nuevas parejas que le atribuyen, y mientras sigue disfrutando de la infancia de sus pequeños, Viggo y Malaika, y los invita a ser parte de su rutina.

A.E