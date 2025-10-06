Revelaron la gran interna familiar entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

Desde que se separaron Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña, ambos decidieron apostar a una buena comunicación en pos del bienestar de Bautista, Benicio y Beltrán, los hijos varones que tienen en común. Sin embargo, al parecer, una decisión unilateral llevada a cabo por el actor chileno hizo que la top model explotara por el aire.

La noticia fue abordada por Daniel Ambrosino en A La Tarde (América TV) donde habló de la interna familiar desatada por un costoso obsequio que el dramaturgo le quería hacer a su primogénito. “Uno de los padres estaba de acuerdo con el regalo, la otra parte de la pareja no quiso que se entregue”, comenzó diciendo el periodista dando comienzo al enigmático.

Pampita, Bautista y Benjamín Vicuña | Instagram

Pampita se negó al regalo que le quiso hacer Benjamín Vicuña a Bautista

Hace ya una década Pampita y Benjamín Vicuña ya no tienen lazos sentimentales. No obstante, preservan una armoniosa unión en búsqueda de la integridad y el desarrollo emocional de los hijos que tienen en común. Pero esta relación no siempre es color de rosas. En el programa vespertino de América revelaron el momento de tensión que se generó por un auto de alta gama que el intérprete extranjero le quería otorgar a Bautista.

“La interna familiar surgió por el mal comportamiento de la criatura y estamos hablando de un regalo de alta gama, de un auto de marca francesa... Entre Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain surgió la disputa”, afirmó Daniel Ambrosino. Asimismo, resaltó la negativa de la conductora de Los 8 Escalones del Millón (eltrece) por una actitud que estaría tomando su primogénito. "A Benjamín le llegó la posibilidad de que el mayor tenga su auto y por supuesto, se lo comunicaría a la madre. Y lo que le habría dicho Pampita es que no se lo merece".

Acto seguido se animó a brindar su opinión al respecto: “Yo creo que todos se merecen un coche... Fue por mal comportamiento. Chicos, es un adolescente, todos los adolescentes se portan mal”, lanzó el portador de esta información relativizando la situación.

Por su parte, uno de los panelistas del ciclo aportó que esta resistencia de la presentadora se debió al bajo rendimiento escolar del adolescente: “A mí me dicen que Bautista habría fallado en sus compromisos educativos”.

Pampita y Benjamín Vicuña | Instagram

Más allá de la buena sintonía que lograron establecer Pampita y Benjamín Vicuña, la realidad es que hay momentos en la que los padres no se ponen de acuerdo en la crianza de sus hijos. Para la modelo de alta costura, la meritocracia es uno de los ejes transversales de la educación de sus herederos; para el artista, esta oportunidad representaría la posibilidad de que el mayor del clan demuestre su madurez. Todo apuntaría a que esto quedó como un momento de tensión entre los adultos, ya que el joven sigue trabajando con su madre en el programa de preguntas y respuestas del canal de aire, donde han ventilado alguno de los pormenores de su vínculo mostrando la complicidad y el compañerismo que hay entre la dupla: madre e hijo.

NB