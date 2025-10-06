Morena Rial se encuentra detenida en la Unidad 51 del penal de Magdalena, debido a incumplimiento de las normativas que le impuso la Justicia. Esto la mantuvo alejada de sus seres queridos, con quienes pudo mantener contacto gracias a llamadas o sus abogados. Sin embargo, en las últimas horas, dieron a conocer que la joven pudo tener su primera visita en la cárcel, que le provocó emoción y esperanza en este contexto.

Morena Rial

Morena Rial recibió a su primera visita en la cárcel: ¿Quién fue?

La situación policial de Morena Rial tiene a todos los usuarios de las redes sociales atentos a las actualizaciones. La mediática pasó su primer fin de semana en la Unidad 51 del penal de Magdalena, situación que ella y sus abogados querías evitar. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que pudo recibir a su primera visita externa a su grupo de letrados, justo el mismo día del cumpleaños de Amadeo, su bebé.

Morena Rial y su amiga

En Mujeres Argentinas (eltrece), Gustavo Méndez explicó que existe una posibilidad de que la joven deje el penal y vuelva a prisión domiciliaria, según él habría investigado. De esta manera, reveló la buena noticia: “Recibió una visita de su amiga, la que la banca siempre, y hoy es el cumpleaños de su hijo. Están esperando para hacer videollamada”. Rápidamente, se contactaron con Alejandro Cipolla, su abogado principal, quien aún no pudo verla por problemas de salud pero confirmó la visita.

"Si, recibió visitas. Fue Virginia y Evelyn. Cuando están, quiere que se queden todas las horas posibles", detalló el letrado. Ambas jóvenes, si bien se alejaron de las decisiones que tomó Morena en su vida, siempre se mostraron apoyándola en todos los momentos difíciles y en la crianza de sus hijos. Finalmente, Cipolla explicó qué otras visitar recibirá, mientras pelean por un arresto domiciliario: "Mañana voy a mandar a otro abogado de mi estudio y yo voy a ir el jueves. Si todo sale bien, capaz puede estar con una reja".

Morena Rial es una de las tendencias del momento, debido a su detención por haber incumplido con las normativas de la Justicia. La mediática está en el ojo de la tormenta mediática, desde febrero cuando fue acusada de robo agravado. Mientras espera a su juicio, la joven busca volver a su hogar con su bebé, Amadeo, que cumple su primer año este lunes 6 de octubre, y quien está al cuidado de Jorge Rial y Rocío Rial.

A.E