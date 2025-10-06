Oriana Sabatini y Paulo Dybala están atravesando por uno de los momentos más dulces de su matrimonio: la inminente llegada de su hija. Tras el anuncio del embarazo, el testimonio en primera persona de la hija mayor de Catherine Fulop es el más requerido por la prensa del corazón. Por esta razón, la joven reveló en LAM (América TV) los diversos momentos de tensión que atravesó junto a su marido -y actual campeón del mundo- antes de que se conociera la feliz noticia.

¿Qué pasó entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala?

Oriana Sabatini está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida: el comienzo de la maternidad. Tras ocho años de romance con Paulo Dybala, la pareja anunció hace unos días la pronta llegada al mundo de su primogénita. La noticia no solo impactó a sus familiares y seres queridos, sino también a todo el mundo del espectáculo. Es así que, en el ciclo que conduce Ángel de Brito, el periodista Pepe Ochoa indagó sobre los pormenores de su convivencia en Roma.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

“¿Tuvieron alguna vez en estos ocho años una crisis muy profunda?”, preguntó el panelista sin pelos en la lengua y tratando de desmitificar la creencia de que no hay rispideces entre ellos. En una primera instancia, la influencer apeló al humor para abordar el interrogante. Para ellos, hizo referencia a la supuesta crisis del séptimo año que transitan todos los vínculos amorosos. “Igual te lo juro, estuve todo el séptimo año como diciendo: ´¿cuándo, cuándo? Ay Dios qué miedo, ¿nos llegará?´. Por suerte no”, exclamó entre risas.

No obstante, luego adquirió seriedad en su relato y contó: “No, por ahí sí hemos... Digo hemos, pero por ahí fue un momento más mío”, comenzó diciendo la futura mamá. Acto seguido, confesó: “Yo tuve depresión bastante heavy en todos estos años y bueno, nada, tuve momentos no muy buenos, que bueno, inevitablemente eso afecta en la pareja y a la persona con la que convivís, pero nunca de decir ‘Me separo’. ¿Entendés?“.

Por su parte, el futbolista mostró ser un gran sostén emocional para que su esposa atraviese los problemas de salud mental y pueda recuperar la estabilidad emocional. Ahora, los jóvenes planifican la llegada de la niña mientras intentan ponerse de acuerdo con el nombre que elegirán para su heredera.

Oriana Sabatini embarazada | Instagram

El nombre que Oriana Sabatini quiere para su hija y que Paulo Dybala se resiste

Durante la entrevista, Oriana Sabatini reveló que el primer trimestre de embarazo se sintió con muchos malestares. Pero, luego de haber atravesado las primeras semanas de riesgo, ahora disfruta del crecimiento de su pancita. De esta manera, la flamante pareja está buscando nombres de nena. Si bien la modelo ya tiene en mente uno, el delantero no termina de convencerse. “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”, explicó. “Cuando me dijeron que era nena medio que lo sentí, se tiene que llamar así. No voy a decir qué, ni cómo, ni de dónde salió ese nombre porque se van a dar cuenta en dos segundos, pero estoy ahí como tratando de convencer a Paulo. Básicamente, lo estoy obligando a que le guste”, añadió convencida de poder lograr el objetivo.

Finalmente, Oriana Sabatini prefirió mantener el misterio, sobre todo porque Paulo Dybala todavía está analizando la propuesta. “Quiero que sea sorpresa. Es una referencia a un personaje”, dijo mientras sentenció: “Me gustan nombres no muy raros. Me gustaría un nombre que sea lo más original posible, pero que no sea rarísimo. Que tenga su originalidad, pero que no suene a algo tan desconocido”.

