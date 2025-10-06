Lali Espósito reveló el detrás del nombre de su mascota, inspirado en una estrella argentina: "Significa mucho"

Lali Espósito es una sensación a nivel internacional, que está haciendo su gira por España y recorriendo importantes programas de entrevistas. Es así como revela detalles de su vida que la unen con la Argentina, y demuestran sus pasiones por diversos ámbitos del país. En las últimas horas, habló de sus mascotas y sorprendió a todos con el nombre de uno de ellos, con un claro guiño a una de las estrellas más importantes: Diego Maradona.

Lali Espósito en España

El nombre de una de las mascotas de Lali, inspirado en una estrella argentina: "Significa mucho"

Lali Espósito no duda en darle lugar a sus seres queridos y amigos en sus redes sociales y entrevistas que realiza. De la misma forma, es una amante de las mascotas y enamorada de sus tres gatos que adoptó con el correr de los años. Sus seguidores se derriten de ternura cada vez que ven lo mucho que crecieron, y adoran los nombres originales con el que coronó a cada uno de ellos. Sin embargo, hay uno que tiene como inspiración a una estrella argentina.

Las mascotas de Lali Espósito

Durante estos últimos días, la cantante disfrutó de su fama en España, y fue invitada a diversos lugares donde realizó inéditas entrevistas. La última que tuvo fue un streaming llamado La Pija y La Quinqui, donde se sienta en una mesa y charla con dos influencers sobre detalles de su vida privada. Fue allí que habló de Lupin, Villano y Pelusa, los tres gatos que siempre la esperan en su cálido hogar en la Argentina. Marian, la joven que la entrevistó, destacó al último de ellos, ya que parecía un nombre común, pero Lali sorprendió con el motivo.

"El mío no se llama Pelusa por el pelo. Se llama porque así le decían a Diego Armando Maradona cuando era chico", explicó la artista, dejando sorprendidos a los españoles. De esta manera, detalló: "Yo se que parece muy normal pero en mi corazón significa mucho". Los seguidores de Lali no dudaron en destacar este momento de la entrevista, ya que ella siempre muestra su amor por la cultura argentina y las estrellas que salieron de allí.

Lali sigue con su gira por España, mientras sus tres gatos la esperan en su casa en la Argentina. La artista no duda en destacar todo lo que el país le enseñó a lo largo de su vida, y poner referencias al respecto en sus canciones o nombres de mascotas. En sus historias de Instagram, comparte cómo van creciendo cada uno de ellos, y el amor que le tienen a la cantante, enterneciendo a todos sus seguidores y fanáticos felinos.

A.E