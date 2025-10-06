La China Suárez vive un presente lleno de amor y cambios. Desde que decidió mudarse a Turquía con su novio, Mauro Icardi, y sus hijos, la actriz recibió diversas críticas ante la que hizo oídos, aunque en sus redes sociales pudieron verse algunas respuestas. Sin embargo, se muestra feliz por su gran apuesta por este presente y futuro de la mano del jugador. Pero en las últimas horas, se dio a conocer que tiene un gran enojo por una “traición” que recibió presuntamente de la agencia que la representa.

Lo que comenzó con un cambio en su descripción de su perfil en Instagram, terminó por desentrañar la furia de la actriz al considerar que recibió un golpe por parte de quienes no esperaba

La furia de la China Suárez

Recientemente, la China Suárez hizo un cambio en la descripción en su perfil de Instagram. Donde hasta hace días atrás indicaba que Carolina Nolte era su representante en la agencia en la que es parte, ya ese nombre no aparece. La mujer, además de ser su mánager, es su amiga y hasta hace pocos días mostraban intercambios cariñosos, pero habría habido un quiebre.

El domingo por la noche, en Infama (América), Marcela Tauro indicó que hay un conflicto entre Suárez y la agencia que la representó en sus últimos años de carrera. La periodista señaló la posibilidad de que ya no sea parte del staff. “La información no es que la China no esté más, sino que te diría que la agencia le clavó un puñal por la espalda”, aseguró el panelista Santiago Sposato.

Acto seguido, no descartó el conflicto que había comenzado por una charla que se brindó desde la Academia Multitalent, que tenía como fin poder formar a jóvenes para que aprendan a manejarse en este ambiente. “¿Qué fue lo que enfureció a la China de esta clase de marketing personal? Es que la ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer en el medio: ‘No hay que hacer como la China Suárez. No hagan lo que ella hace’”, contó el periodista, quien destacó que la modelo "perdió" tres marcar por sus manejos con la prensa. Y detalló: "Pero lo que más le dolió a la China es que pusieron a Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”.

Apoyando esta versión, fue Luciana Martínez, ex Gran Hermano (Telefe), quien reveló que como parte de esta charla que brinda la empresa, efectivamente el nombre de la China Suárez es parte de esta formación a quienes mencionaron como persona que tuvo puntos a favor por las marcas que la llamaron y como negativo el hate por el "mal comportamiento". "Esto lo compararon mucho con Pampita", indicó.

Es a partir de esta charla que la China Suárez conoció los pormenores de cómo la citan como ejemplo, en su mismo lugar de trabajo, por el que habría decidido tomar distancia con un contundente gesto: eliminar a su representante en su perfil de redes sociales. Por el momento, se desconoce si continuará con la representación de la agencia.