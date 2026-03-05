La particular foto de Wanda Nara tras la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Martín Migueles y Wanda Nara están más enamorados que nunca. La pareja, que se encuentra de viaje por Milán, se muestra disfrutando de increíbles paseos de novios recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana. En este marco, el empresario sorprendió a la mediática con una inesperada propuesta de casamiento. A través de su cuenta personal de Instagram, compartió una foto de ellos dos con la frase: “¿Te querés casar conmigo?”. Ante esto, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) brindó su respuesta mediante un emblemático gesto.

Wanda Nara ¿en la antesala a su tercera boda?

Desde que oficializó su romance con Martín Migueles, la pareja se muestra sumamente unida compartiendo los momentos familiares más íntimos, a tal punto que apareció en fotos en cumpleaños de los cinco hijos de Wanda Nara, cenas con Maxi López e incluso hasta el mismo Guido Icardi. Ahora, tras las finalizaciones de las grabaciones del ciclo de cocina, los tortolitos se tomaron unos días de vacaciones y viajaron a Europa.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán | Instagram

Las imágenes que comparte la mayor de las hermanas Nara en sus redes dan cuenta que no sólo recorrió sus propiedades en Milán y chequeó de cerca el estado de sus vehículos, sino que, además, activó el modo turista y llevó a su novio a conocer los sitios más lujosos y sofisticados de Italia.

Aprovechando la estadía en el Viejo Continente y la soledad de haber viajado sin niños, Migueles sorprendió a Wanda con una inesperada propuesta de casamiento. A diferencia de los románticos posteos donde se pueden ver a las parejas acarameladas, ellos optaron por mantener estas demostraciones de afecto en privado y sólo mostrar lo justo y necesario. Pero, la respuesta no tardó en llegar y la mediática irrumpió en sus redes con una misteriosa foto en la que se ve posando con un anillo de diamantes, lo que fue interpretado como un "Sí, quiero".

Wanda Nara posando con un anillo de diamantes | Instagram

Wanda Nara se aleja de su pasado

En reiteradas oportunidades, Wanda Nara declaró públicamente que no tiene intenciones de volver a casarse. Los dos divorcios con los padres de sus hijos hicieron que en la actualidad decidiera descartar esa opción de volver a vestir un vestido de novia. Sin embargo, el hecho de aparecer con un imponente anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo volvió a encender las alarmas entre sus seguidores quienes no pasaron en alto este detalle.

El debate en redes se desató y los intercambios de opiniones no tardaron en llegar. En esta línea, una versión pisó con fuerza en las plataformas de interacción social: de acuerdo con lo analizado por los cibernautas, esa lujosa joya es de propiedad de la presentadora de Telefe y lo habría adquirido ella misma con su dinero. Al menos, eso fue lo que reveló en aquel entonces en el reality culinario.

Wanda Nara y Martín Migueles en Milán | Instagram

El misterio y las especulaciones están instaladas. La foto que compartió Martín Migueles junto a Wanda Nara donde le propone casamiento no pasó desapercibida. En paralelo, la empresaria, que piensa cada movimiento virtual al detalle y no deja nada librado al azar, se regocija del momento personal y sentimental que está atravesando, lejos de Mauro Icardi. Aunque el financista tiene un camino difícil con Wanda en lo que respecta a la unión civil, lo cierto es que no pierde las esperanzas.

NB