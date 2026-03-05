El letal mensaje de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Me da vergüenza y tristeza"

Durante su participación en MasterChef Celebrity, Ian Lucas y Evangelina Anderson protagonizaron uno de los momentos más comentados del reality. Entre bromas, complicidad y constantes guiños al aire, el supuesto romance entre ambos despertó rápidamente el interés del público y generó un fuerte shippeo en redes sociales.

Sin embargo, con el paso de las semanas la historia tomó otro rumbo. Mientras Evangelina Anderson explicó públicamente que aquel acercamiento había sido parte del juego televisivo, Ian Lucas dejó entrever que su mirada era muy distinta. La diferencia de percepciones terminó generando un distanciamiento que ahora sumó un nuevo capítulo mediático.

Uno de los gestos que llamó la atención de los seguidores fue el movimiento de Ian Lucas en redes sociales. El participante decidió dejar de seguir a Evangelina Anderson en Instagram luego de escuchar algunas declaraciones de la modelo sobre su vínculo.

Según se pudo conocer, Ian Lucas se habría sentido decepcionado al considerar que la relación había sido interpretada como parte del show. En ese contexto, el unfollow fue leído por muchos como una señal clara de que el vínculo entre ambos quedó definitivamente en el pasado.

El descargo de Ian Lucas ante las declaraciones de Evangelina Anderson

En medio de las especulaciones, Ian Lucas decidió compartir un mensaje en sus redes sociales para cerrar el tema y explicar cómo vivió la situación: “Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino”, comenzó.

“No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real", aseguró Ian Lucas. “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”. Finalmente, agradeció a quienes lo apoyaron y dejó en claro que no hablará más del tema.