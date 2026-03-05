Cathy Fulop contó detalles del nacimiento de su nieta en formato reality y se llevó todos los aplausos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres el pasado 2 de febrero. Gía nació en Italia y fue recibida con todo el amor de la familia y amigos de los flamantes pladres, entre ellos estuvo presente Cathy Fulop, quien decidió relatar el gran día del nacimiento de su nieta con un video en el que utilizó un formato particular, que se llevó todos los aplausos.

Cathy Fulop mostró el nacimiento de su nieta

La espera terminó para Oriana Sabatini y Paulo Dybala al darle la bienvenida a su primera hija, Gía. La llegada de la nueva integrante de la familia generó una revolución de amor tanto en el círculo ínitmo de la pareja como en las redes sociales, donde se celebró este feliz momento. Y fue Cathy Fulop quien decidió dar detalles sobre este presente lleno de felicidad para todos.

Tanto Cathy Fulop como Ova Sabatini, y su hija Tiziana, arribaron a Italia días atrás para estar presentes al momento de la llegada de la nueva integrante, acompañanando a Oriana. Finalmente el 2 de febrero llegó el momento del parto y toda la familia esperó con ansias el nacimiento de Gía, y fue la flamante abuela quien registró esos minutos de espera.

A través de un video, la actriz mostró cómo vivieron familiarmente la previa al nacimiento de Gía. Pero la particularidad de este clip es que lo hizo con el formato tendencia de redes sociales, que se trata de encuadrar las situaciones como si se viviera en un reality, musicalizando los momentos de tensión y mostrando diversos planos de las situaciones. El resultado fue un éxito.

“Luna llena… claramente alguien arriba dijo: hoy se trabaja. Fuimos a la cancha como personas normales. Salimos rumbo al sanatorio como protagonistas de reality.

Contracciones en el entretiempo . Googleando “¿cada cuánto son normales?. Caminata dramática al hospital", enumeró Cathy junto al clip sobre la secuencia que se vivió previo al parto, cuya situación se comenzó a desarrollar al momento que Oriana estaba en la cancha como espectadora del partido de la Roma que disputó Paulo Dybala.

Según lo expuesto, luego del partido comenzó el trayecto hacia el hospital, donde nacería la niña. Luego de que los flamantes padres lleguen a la entidad médica, fue el turno de la familia. "Mate en mano porque argentinos nivel experto.Campamento en sillones versión supervivencia.Risas, nervios, ojeras. Todos tirados como si hubiéramos corrido la maratón", describió Cathy Fulop sobre ese momento.

Fueron largos los minutos de espera, pero finalmente Gía llegó a la vida de todos. De ese momento, la actriz destacó la fortaleza de su hija, Oriana, y el gran acompañamiento de Paulo Dybala. Como así también calificó como "milagro" la llegada a la vida de la bebé. De esta forma, Cathy Fulop encontró una forma particular, con humor y amor, de relatar uno de los momentos más importantes de la familia.



