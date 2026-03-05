Adiós al traje sastrero: Pampita marca tendencia con el look que dominará el otoño

Pampita volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de estilo. Con un outfit elegante y sofisticado, la modelo adelantó una de las tendencias que promete imponerse durante el próximo otoño: el traje sastrero reinventado, donde el clásico pantalón queda de lado para darle protagonismo a la falda.

Pampita marca tendencia con el look que dominará el otoño

En la imagen que compartió, Pampita apostó por un conjunto en composé de saco y pollera en tonos marrones con sutil trama a cuadros, una paleta perfecta para la temporada. El blazer de corte estructurado aporta ese aire clásico de sastrería, mientras que la falda coordinada moderniza el look y lo vuelve más femenino y actual.

Para completar el estilismo, la modelo eligió una polera de punto en color beige, una prenda básica del otoño que aporta calidez y equilibra el conjunto con una estética minimalista. El look se termina de definir con accesorios discretos, como pequeños aros dorados, y un beauty look pulido que acompaña la elegancia del outfit.

La clave de esta tendencia está en reinterpretar el traje tradicional. Si durante años el binomio blazer y pantalón fue sinónimo de elegancia, ahora las pasarelas y las referentes de moda proponen una versión más versátil y moderna: el traje con falda. Esta combinación mantiene la sofisticación de la sastrería, pero suma un toque chic que funciona tanto para el día como para la noche.

En cuanto al peinado, Pampita apostó por un estilo simple pero sofisticado: llevó el cabello lacio, prolijo y con raya al medio, un look clásico que resalta sus facciones y aporta un aire refinado. Este tipo de peinados naturales y bien pulidos son otra de las tendencias que se verán fuerte durante el otoño, ya que acompañan a la perfección los looks de sastrería y las siluetas más estructuradas.

El maquillaje, por su parte, siguió la misma línea elegante y natural. La conductora lució una piel luminosa, con base ligera y contornos sutiles que resaltan sus rasgos. En los ojos, optó por tonos neutros y delineado suave que intensifica la mirada, mientras que los labios en un tono nude completan un beauty look equilibrado y sofisticado.

Así, Pampita vuelve a confirmar su capacidad para anticipar lo que se viene. Y todo indica que este otoño el protagonismo será del conjunto sastrero con pollera, una alternativa refinada que promete convertirse en el nuevo uniforme fashionista de la temporada.