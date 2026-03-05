Oscar Martínez, Yoyi Francella, Inés Estevez y Michel Noher arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

La nueva película argentina protagonizada Oscar Martínez, Yoyi Francella, Inés Estévez y Michel Noher ya genera expectativa entre los espectadores. El film, llamado El último Gigante, reúne a varias figuras del cine y la televisión en una historia cargada de emoción, rodada en uno de los paisajes naturales más impactantes del país.

El último gigante en Netflix

La película llegará a Netflix el próximo 1° de abril, consolidando la apuesta de la plataforma por las producciones nacionales con proyección internacional. Dirigida por Marcos Carnevale, la historia propone un drama íntimo que combina vínculos familiares, emociones profundas y escenarios naturales imponentes.

De qué trata El último Gigante

En El último gigante, Oscar Martínez interpreta a Julián, un padre que regresa inesperadamente a la vida de su hijo después de más de tres décadas de ausencia. Del otro lado está Boris, personificado por Matías Mayer, el protagonista que trabaja como guía turístico en las Cataratas del Iguazú, en una historia que también reúne en el elenco a figuras como Yoyi Francella, Inés Estévez y Michel Noher.

Lo que comienza como un reencuentro incómodo entre padre e hijo pronto se transforma en un viaje emocional donde deberán enfrentarse a las heridas del pasado. En medio de los paisajes del Parque Nacional Iguazú, la película explora el resentimiento, las preguntas sin respuesta y la posibilidad de reconstruir un vínculo atravesado por años de distancia.

Un elenco destacado y paisajes únicos de Argentina

Además de los protagonistas, el elenco se completa con figuras reconocidas como Matías Mayer, Silvia Kutika, Alexia Moyano y la participación especial de Luis Luque. La película fue rodada íntegramente en Misiones, con locaciones en Puerto Iguazú y otros puntos de la región, lo que aporta una identidad visual muy marcada.

Con esta producción, Oscar Martínez, Yoyi Francella, Inés Estévez y Michel Noher se convierten en algunas de las figuras centrales del nuevo lanzamiento argentino de la plataforma. Antes de su llegada al streaming, la película tendrá un estreno anticipado en cines seleccionados de Argentina el 26 de marzo, marcando el primer paso de este proyecto que busca conquistar tanto la pantalla grande como el público global de Netflix.