"Estoy nominada"

En el marco de los “Premios Michon 2026”, su labor fue considerada dentro del listado de instituciones con trayectoria en este trabajo y relevancia académica, un reconocimiento internacional que distingue la excelencia en el campo de la Grafología.

La nominación no solo valida años de estudio, practica y dedicación profesional responsable, sino también su enfoque innovador en lo que denomina “Escritura Identitaria”, una metodología que abarca una mirada integradora de la identidad, procesos cognitivos, dimensión cultural, conducta a través del movimiento subjetivo del trazo escrito.

Con una impronta clara y una mirada estratégica, Mónica logró posicionarse como referente en el análisis profundo de la escritura aplicada a la vida cotidiana, al desarrollo profesional y al liderazgo personal.

Su trabajo no se limita a describir rasgos, sino que propone comprensión, orden interno y toma de decisiones con mayor conciencia.

En paralelo a esta nominación, la especialista lanzó oficialmente su nueva línea de productos digitales, diseñados para acompañar distintos niveles de profundización y trabajo de proceso personal.

El nivel básico: está orientado a las personas que desean utilizar su propia escritura como herramienta de autoconocimiento practico, solo con la guía escrita y sin límites de tiempo.

El nivel medio: está pensado para quienes buscan agregar un tiempo limitado como encuadre, análisis de su escritura y abordaje vincular sumando consulta personal.

El nivel avanzado: esta dirigido a personas que necesitan un tiempo mas para si mismos, con trabajo escritural básico, sumado los ejes de identidad, sombra y propósito, cerrando con mentoría personalizada y entrevista personal analizando todo lo realizado anteriormente, validando desde su propia escritura hacia su identidad.

Cabe destacar que estas opciones se multiplican por 3, porque cada una la pueden adquirir con un título a elección, de la autoría de Mónica a saber:

“Grafología para tu vida”, “Grafología, la música que llevásdentro”, y “Grafología, como escapar de tus silencios”.

Con esta propuesta escalonada y exclusiva, Mónica Serena consolida una oferta vivencial, profesional, estructurada y alineada con estándares académicos rigurosos al servicio de mejorar la calidad de vida y la cotidianeidad, al alcance de tu mano.

IG monicaserena.escritura

Canal de Youtube: Grafología para tu vida.

Tu suscripción te favorece a vos y a sumar información de calidad a más personas.