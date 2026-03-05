Carola Del Bianco y Paquito Mayorga celebran 32 años de amor juntos

Carola Del Bianco, allá por los noventa, era una de las modelos más codiciadas del medio. Tenía apenas 17 años cuando se enamoró de Francisco ‘Paquito’ Mayorga, un empresario con raíces en el automovilismo a partir de su padre, el recordado Francisco ‘Paco’ Mayorga, expiloto y Secretario de Turismo y Deportes de la Nación.

Y fue a fines de los noventa cuando decidieron radicarse en Villa La Angostura, donde edificaron su nuevo hogar y una familia que con el tiempo se fue completando con sus cuatro hijos de hoy: Maia (19), Elisa (16), Isabel (12) y Francisco (9).

En su vida patagónica, Carola cosecha frutos y hortalizas de su propia huerta. Isabel y Francisco la ayudan en todo.

Qué dijo Del Bianco sobre su amor con Mayorga

“Nunca fui Susanita, cuando empezamos pensaba solo en el día a día. Y de repente llevamos toda una vida juntos. Lo digo y me cuesta creer que haya pasado tanto tiempo”, confesaba la exmodelo de ‘Pancho’ Dotto allá por el 2013, meses después de haber sido madre de Isabel.

“El movimiento es una medicina para tu cuerpo, tu salud y tu mente”, resaltó la modelo, junto a estas fotos en redes.

Del Bianco reconoció que no todo fue fácil en su historia de amor.

"Hubo momentos difíciles, tuvimos crisis, pero la peleamos. Lo más importante es poner el amor ante todas las cosas. Y después, mucha paciencia y entendimiento. Cuando hay compromiso verdadero, se puede”, reconoció Carola.

Hiperactiva, la modelo ama hacer su rutina en el bosque con Francisco.

“Paco es mi compañero de vida y, si bien me siento muy afortunada de habernos cruzado, puedo dar fe de que el amor, primero, es un compromiso y una decisión. Juntos vivimos momentos bue nos y malos, pero lo más lindo de nuestro amor es que siempre apostamos por estar juntos”, admitió Del Bianco.

“La Naturaleza sana porque te devuelve al presente”, dice Carola, reflexiva

“32 años juntos”, se limitó a escribir Carola en su cuenta de Instagram junto a una foto junto a Paquito Mayorga"

Varias veces pensaron en pasar por el Registro Civil, sobre todo por pedido de sus hijos, pero la posibilidad nunca se concretó. Prefirieron seguir en la suya, rindiénddole día a día, año tras año, un auténtico tributo al amor.

Texto: Carlos Cervetto