Tini Stoessel marca tendencia con su look effortless: jeans wide leg, texanas y el color de la temporada

La estética effortless vuelve a ganar protagonismo y una de las referentes que mejor la interpreta es Tini Stoessel. La artista compartió una serie de imágenes desde un estudio fotográfico que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores y del universo fashionista: un estilismo simple, relajado y con guiños noventeros que anticipa algunas de las claves que dominarán el otoño.

Tini Stoessel marca tendencia con su look effortless

El look de Tini Stoessel tiene como protagonista un jean wide leg de tiro medio, un modelo que sigue consolidándose como alternativa al clásico denim ajustado. La caída recta y holgada aporta movimiento y comodidad, pero también un aire cool que dialoga con la tendencia actual de prendas más relajadas.

Tini Stoessel

Para completar el outfit, la cantante eligió botas texanas en cuero marrón, un ítem que viene pisando fuerte desde hace varias temporadas y que este año vuelve con fuerza dentro del guardarropa urbano. El detalle western suma personalidad al conjunto y aporta un contraste interesante con el denim amplio.

Además, la actriz apostó por una musculosa blanca básica, uno de los básicos más versátiles del armario, para acompañar el jean. Sobre ella, llevó un tapado de cuero marrón chocolate, un tono que se perfila como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Elegante, profundo y fácil de combinar, este color aparece cada vez más en abrigos, accesorios y calzado.

El beauty look: natural y luminoso

El beauty look acompaña perfectamente la estética relajada del outfit de Tini Stoessel. La cantante apostó por un makeup natural, con la piel fresca y luminosa como protagonista. La base ligera deja ver la textura real del rostro, mientras que un sutil contorno y un toque de iluminador en pómulos y puente de la nariz aportan dimensión sin exagerar.

En los ojos, el foco está en pestañas largas y bien definidas, logradas con varias capas de máscara. El maquillaje se completa con sombras en tonos neutros, apenas difuminadas, que enmarcan la mirada sin restarle naturalidad.

El cabello, en tanto, se lleva suelto y lacio con raya al medio, un peinado simple que refuerza el concepto effortless. El rubio cálido, con matices dorados, suma luminosidad al rostro y acompaña la paleta cálida del outfit.