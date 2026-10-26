Lic. María Andrea Noval: de la psicología a la escritura y la creación artística

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La Lic. María Andrea Noval, psicóloga, psicoanalista y Magíster en Psicoanálisis Teórico, , desarrolló su recorrido profesional en consultorios privados, escuelas, tribunales y espacios interdisciplinarios. A lo largo de más de tres décadas, profundizó su formación con estudios de posgrado y una maestría. También creó y dirigió un centro especializado en trastornos alimenticios.

El trabajo en ámbitos tan diversos le permitió acercarse a distintas expresiones del sufrimiento humano y construir una convicción: una persona nunca puede reducirse a un síntoma, un diagnóstico o una única historia. La escucha y las preguntas sobre la experiencia humana atravesaron su práctica y siguen presentes en su actividad creativa.

Al dejar el ejercicio clínico, comenzó un recorrido personal que incluyó viajes, experiencias de introspección y una búsqueda espiritual. En ese proceso, el arte, el cuerpo y la creación adquirieron mayor protagonismo. Para Andrea, ese movimiento significó una ampliación de las preguntas que la habían acompañado durante su vida profesional.

Un libro donde se encuentran la experiencia, el arte y la conciencia

La curiosidad por comprender aquello que nos habita funciona como un hilo conductor entre la psicóloga, la artista y la mujer que transitó esa búsqueda. Si durante años la palabra y la escucha fueron sus principales herramientas, luego se sumaron la escultura, la pintura, el movimiento y la escritura como formas de expresión y exploración.

Ese recorrido encontró una forma en Manual para almas que no encajan – Bitácora de una conciencia en tránsito. El libro reúne historias, recuerdos y experiencias que aparecieron a lo largo de los años y comenzaron a dialogar con su vida presente.

Los vínculos que transforman, aquello que se repite y las preguntas que no encuentran respuesta desde un único marco son algunos de los intereses que atraviesan su búsqueda actual. En la escritura, esas inquietudes encuentran un espacio para convivir con la memoria y la creación.

El proyecto también se extiende hacia otros lenguajes: las historias se transformaron en imágenes, videos y obras. Hoy, Andrea construye un universo artístico alrededor del libro, en el que escritura, arte y exploración de la conciencia se nutren de un mismo recorrido personal.

Web: www.mediopanyunlibro.com.ar

Instagram y Youtube: @andreanovalarteyalma