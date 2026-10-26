Osteoporosis: alimentación, menopausia y otros factores de riesgo

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¿Qué es la osteoporosis y por qué es tan importante la alimentación para prevenirla?

La osteoporosis debilita los huesos y los vuelve frágiles, al punto de que una caída leve o un tropiezo pueden provocar una fractura. El hueso se renueva todo el tiempo, y cuando la pérdida supera a la formación, aparece la enfermedad. La alimentación es clave para mantener la masa ósea fuerte durante toda la vida.

¿Cuáles son los nutrientes más importantes y dónde los encontramos?

El calcio y la vitamina D son los protagonistas: el calcio le da estructura al hueso, y la vitamina D permite que el cuerpo lo absorba. El calcio está en los lácteos, las verduras de hoja verde oscura, las sardinas o el salmón , el tofu y los cereales o jugos fortificados. La vitamina D se obtiene principalmente del sol, y también de pescados grasos y algunos lácteos fortificados.

¿Por qué la menopausia es un momento de mayor riesgo?

La caída de estrógenos que ocurre en la menopausia acelera la pérdida de masa ósea, por eso es uno de los principales factores de riesgo en las mujeres. En esta etapa cobra más importancia asegurar un buen aporte de calcio y vitamina D, sumado a la actividad física, y conversar con el equipo de salud sobre estudios o tratamientos específicos.

¿Qué relación hay entre la cirugía bariátrica y la osteoporosis?

Las cirugías que reducen el estómago o derivan parte del intestino disminuyen la superficie disponible para absorber nutrientes, entre ellos el calcio y la vitamina D. Por eso, quienes se operaron necesitan un seguimiento nutricional de por vida, con suplementación adecuada, para cuidar la salud ósea a largo plazo.

¿Qué otras enfermedades pueden favorecer la osteoporosis?

La enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades renales o hepáticas, el hipertiroidismo y la artritis reumatoidea pueden afectar la absorción de nutrientes o el metabolismo óseo. Ante estos diagnósticos conviene evaluar la salud ósea junto al equipo médico.

¿Qué hábitos conviene evitar y cuáles sumar?

El sedentarismo, el alcohol en exceso y el cigarrillo aceleran la pérdida de masa ósea. La actividad física con carga de peso —caminar, subir escaleras, bailar, ejercicios de fuerza— estimula la formación de hueso nuevo, y los suplementos, cuando la dieta no alcanza, deben indicarse de forma profesional.

Un mensaje para los lectores

La salud ósea se construye durante toda la vida y depende de varios factores, no solo de la alimentación. Conocer los momentos y condiciones de mayor riesgo —menopausia, cirugía bariátrica, ciertas enfermedades— permite anticiparse y cuidar los huesos a tiempo.

María Eugenia Castro

Licenciada en Nutrición, UBA — Matrícula Nacional 1969

Profesional Gastronómico, Instituto Argentino de Gastronomía (IAG)

Instagram: @eugeniacastro.nutricion