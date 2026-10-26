Baby blues: cuando la maternidad también trae emociones inesperadas

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¿Qué es el baby blues y por qué algunas mujeres pueden atravesarlo después del nacimiento de su bebé?El baby blues es una respuesta emocional transitoria que puede aparecer durante las primeras semanas después del nacimiento. La llegada de un bebé implica una gran transformación: cambian las rutinas, el descanso, las responsabilidades y también la manera en que una mujer se percibe a sí misma. A esto se suman los cambios hormonales propios del posparto.

Puede manifestarse con llanto fácil, sensibilidad, irritabilidad, ansiedad o sensación de desborde. No todas las mujeres lo atraviesan y puede presentarse tanto en mamás primerizas como en quienes ya tienen hijos. Sentir estas emociones no significa querer menos al bebé: el amor, la felicidad, el cansancio y la vulnerabilidad pueden coexistir.

¿Cómo podemos reconocer el baby blues y qué emociones pueden aparecer durante esos primeros días después del nacimiento?

Puede aparecer llanto fácil, mayor sensibilidad, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad o sensación de desborde. La mamá puede sentirse confundida por sus propias emociones: estar feliz por la llegada de su bebé y, al mismo tiempo, sentirse triste, agotada o necesitar llorar.

El cansancio, la falta de sueño y las demandas del recién nacido pueden intensificar estas sensaciones. Por eso es importante no juzgar lo que se siente ni exigirse disfrutar cada momento. Poder poner en palabras las emociones y contar con alguien que escuche y acompañe puede hacer una gran diferencia.

¿Cuándo es importante pedir ayuda y cómo podemos diferenciar el baby blues de una depresión posparto?

El baby blues suele ser transitorio y mejorar durante las primeras semanas. Si el malestar persiste, se intensifica o interfiere significativamente en la vida cotidiana, es importante consultar.

La depresión posparto puede incluir tristeza profunda, pérdida de interés, desesperanza, ansiedad intensa, irritabilidad o dificultades para vincularse con el bebé. Se trata de un malestar más intenso y persistente que requiere acompañamiento profesional.

Pedir ayuda no significa haber fallado como mamá: también es una forma de cuidarse y cuidar al bebé.

¿Qué necesita una mamá durante este período y cómo puede acompañarla su entorno?

Durante el posparto, la mamá también necesita ser cuidada, escuchada y sostenida. La pareja, la familia y la red cercana pueden ofrecer ayuda concreta y habilitar un espacio donde pueda expresar lo que siente sin ser juzgada ni minimizar sus emociones. Acompañar a una mamá también es cuidar al bebé y al vínculo que están construyendo.

¿Qué herramientas pueden ayudar a las familias a transitar emocionalmente los primeros meses de la maternidad y la crianza?

Contar con información, reconocer las propias emociones, comprender las señales del bebé y encontrar momentos de pausa puede ayudar a transitar esta etapa con mayor calma. Pedir ayuda y buscar orientación profesional también forma parte del cuidado.

Desde esta mirada nació Navegando las emociones, una propuesta audiovisual que cree para acompañar a las familias durante los primeros meses del bebé. Aborda el vínculo temprano, la comprensión del llanto, la respuesta empática a sus necesidades y el cuidado emocional de quienes cuidan. Incluye herramientas prácticas y ejercicios de respiración consciente para favorecer la calma y fortalecer el vínculo.

Mi propósito es ofrecer recursos que ayuden a las familias a comprender mejor a sus bebés y transitar esta etapa con mayor confianza, reconociendo que cuidar a quien cuida también es fundamental.

Lic.Claudia Boccardo – M.N 47810 - Psicóloga U.B.A

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