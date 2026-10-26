Karateeva Bordados: un puente entre el arte textil y la historia familiar

CONTENT CARAS LIKE

Natalia Karateeva, creadora de Karateeva Bordados, encontró en el mundo textil una manera de expresar el arte y contar su historia más allá de las palabras. El nombre de la marca recupera su apellido materno, de origen ruso, y el vínculo con una comunidad de rica tradición en el arte textil.

Su recorrido comenzó con la confección de pequeños accesorios para bebés y juguetes didácticos. Más adelante, se animó a estudiar la carrera de Modista-Modelista con Ana María Silva. Confeccionó vestidos de novia y otras prendas hasta que la exploración de textiles y materiales la acercó al bordado artesanal.

Ese aprendizaje dio forma a una propuesta que combina la enseñanza del oficio con la investigación. En sus talleres, cada técnica se aborda junto con su procedencia: conocer cómo surgió y de qué tradición forma parte permite construir un hilo conductor entre el pasado y el presente.

La búsqueda constante y el intercambio con otras personas acompañaron el crecimiento de la marca. Los primeros encuentros reunían a tres o cuatro asistentes; actualmente, los talleres que Natalia dicta en la Catedral Ortodoxa Rusa de Buenos Aires, en San Telmo, convocan entre 60 y 70 personas por fecha.

Un encuentro para compartir técnicas y experiencias

El próximo paso será el 1.º Encuentro Sudamericano de Bordado, previsto para el 6 y 7 de noviembre de 2026. Con un formato de congreso, la iniciativa convoca a medio centenar de participantes de Latinoamérica durante dos jornadas de talleres y conversatorios a cargo de tres profesoras, entre ellas Natalia.

El encuentro fue pensado para realizarse anualmente y convertir al bordado en una oportunidad para recorrer la Argentina. Durante los primeros cuatro años, el objetivo es visitar los distintos puntos cardinales del país, aprender nuevas técnicas y propiciar encuentros entre personas que quizás no se conocerían en otros espacios.

Entre los proyectos también aparece la apertura de una Mercería Vintage Boutique propia. Además de ofrecer insumos, la idea es crear un lugar donde sentarse a bordar sin apuro, compartir saberes y dedicar tiempo a la creación en medio del ritmo cotidiano.



Instagram: @karateevabordados